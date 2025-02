Smite, Paladins e Rogue Company verso la chiusura: niente più aggiornamenti, dopo i licenziamenti in Hi-Rez

Da questo emerge che decine di sviluppatori sono stati rimossi dai propri ruoli e licenziati dalla compagnia, a quanto pare per poter "garantire la sostenibilità a lungo termine degli studi di sviluppo", all'interno di una ristrutturazione generale.

Verso la fine del 2024, Hi-Rez Studios ha effettuato un sostanzioso taglio di personale ma sembra che i licenziamenti siano destinati a continuare. Non c'è una comunicazione pubblica al riguardo, ma varie testimonianze sono emerse online, raccolte anche in un ampio thread su Reddit.

La situazione di Hi-Rez Studios si sta facendo complicata, a quanto pare, e in seguito ai licenziamenti registrati il team ha annunciato di aver chiuso lo sviluppo su Smite, Paladins e Rogue Company , con la volontà di concentrarsi soprattutto su Smite 2.

Tutto concentrato su Smite 2

Le ulteriori riduzioni di personale nei team interni a Hi-Rez comporta anche alcune chiusure nei progetti a cui questi lavoravano, in particolare al supporto di Smite, Paladins e Rogue Company. Tutti e tre i giochi, in base a quanto riferito, dovrebbero continuare ad essere fruibili almeno nell'immediato futuro, ma non riceveranno più contenuti.



I server dei tre titoli dovrebbero rimanere aperti almeno per un po', ma nessuno di questi dovrebbe più ricevere supporto, aggiornamenti o nuovi contenuti, di fatto andando progressivamente verso la chiusura, anche se non ci sono ancora decisioni definitive prese in questo senso.

L'intenzione di Hi-Rez, in ogni caso, è di concentrarsi esclusivamente su Smite 2 per il momento, concentrando tutti gli sforzi sul nuovo gioco e di fatto abbandonando i live service precedenti, che comunque sono andati avanti per un periodo di tempo piuttosto lungo, considerando la media di questi progetti.