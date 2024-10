Hi-Rez Studios sta licenziando per contrastare una situazione difficile, a causa di Smite 2

Stewart Chisam, l'amministratore delegato di Hi-Rez, non ha svelato il numero esatto dei licenziati, ma ha parlato in particolare di tagli nel settore editoriale e in quello marketing . Vengono anche colpite le divisioni Evil Mojo, G&A e Titan Forge, così come gli sviluppatori che lavorano su "contenuti cosmetici e funzionalità del sistema".

Le responsabilità

Chisam ha citato direttamente il posizionamento di Smite 2 tra i problemi da superare per garantirne la sostenibilità sul lungo periodo. Evidentemente il gioco non sta andando come sperato. I tagli sono stati fatti dopo la revisione completa delle strategie aziendali.

Il dirigente ha naturalmente espresso il suo supporto a tutto i licenziati: "Lasciarli andare è stata una decisione straziante, che riflette un fallimento nella mia leadership e per la quale mi assumo tutta la responsabilità. Queste sono tutte brave persone che hanno contribuito positivamente all'azienda; nessuno dovrebbe considerarlo un fallimento personale. Esprimo i miei più sentiti ringraziamenti a loro per i contributi dati all'azienda e per il loro ruolo nell'aiutare a intrattenere e portare gioia a milioni di giocatori."

Riassumendo: la responsabilità è sua, ma i licenziati sono loro. Chisam crede comunque che i cambiamenti renderanno più forte Hi-rez, lo stesso che disse a giugno 2023 quando furono licenziati 30 dipendenti. Che aggiungere? Speriamo che Hi-Rez si risollevi e non sia costretta a licenziare altro personale.