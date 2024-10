Per Epic Games il recente fallimento di molti giochi dimostra che la via di Fortnite è quella giusta

Il futuro

"Una delle manifestazioni del cambiamento che stiamo vedendo in questo momento è che molti giochi con budget elevati vengono pubblicati e non vendono quanto previsto", ha affermato Sweeney. "Mentre altri giochi stanno andando incredibilmente forte. Quello che stiamo vedendo è una tendenza in cui i giocatori gravitano verso i giochi davvero grandi dove possono giocare con più amici."

Il valore percepito di un gioco, ha continuato, "cresce in proporzione al numero di amici con cui puoi collegarti", per tutto, dal giocare insieme al chiacchierare, a guardare concerti virtuali o "fare altre cose interessanti online".

"Alcune persone lo chiameranno metaverso", ha detto Sweeney, "e non siamo tutti d'accordo su cosa ciò significhi. Alcune persone, quando sentono la parola 'metaverso', pensano a quello che Facebook sta facendo con la VR e ora l'AR. Alcune persone usano il metaverso per descrivere tutto ciò che non gli piace della stagione attuale di Fortnite."

Nonostante quello che si possa pensare delle novità, Fortnite per Sweeney "è nuovo, è eccitante ed è qualcosa che non è mai accaduto in una scala del genere nella storia dell'intrattenimento." Secondo lui buona parte del successo del gioco è dovuta alla collaborazione di vari marchi, come Disney e LEGO, che hanno creato esperienze di alto livello in continua evoluzione. "Questo è davvero ciò che pensiamo sia il futuro dei videogiochi."

Difficile vedere in Fortnite l'unico futuro possibile per i videogiochi, ma Sweeney ha toccato sicuramente un nervo scoperto dell'industria con le sue parole, se pensiamo ai risultati dei vari Concord, Suicide Squad: Kill the Justice League, Final Fantasy 16, Final Fantasy VII Rebirth, Star Wars Outlaws e tanti altri.