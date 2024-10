Chernobylite 2: Exclusion Zone si mostra per la prima volta in azione in un filmato

The Farm 51 ha pubblicato il primo trailer di gameplay del gioco di ruolo d'azione Chernobylite 2: Exclusion Zone . Nel video possiamo dare un primo sguardo al mondo di gioco e alla realizzazione grafica, nonché alle differenze fondamentali rispetto al primo capitolo, in particolare in combattimento, che sono davvero tante.

Il trailer

Chernobylite 2: Exclusion Zone è un gioco di ruolo d'azione post apocalittico open world in cui si affrontano dei combattimenti molto difficili, si costruiscono oggetti per sopravvivere e si gestisce un team e una base operativa. Inoltre ha una storia che viene influenzata dalle scelte del giocatore, che nel caso interpreta un planewalker, ossia un essere capace di viaggiare in diversi mondi per cercare il Chernobylite, un materiale dai poteri enormi. Ora però è rimasto intrappolato nella Zona, dove deve lottare per la sua vita tessa.

In generale, il sistema di combattimento di Chernobylite 2 è una enorme espansione di quello del suo predecessore, pensato com'è per offrire una maggiore varietà grazie all'introduzione di armi da mischia e del sistema di crafting.

Vediamo anche i requisiti di sistema del gioco, già disponibili: