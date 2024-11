Smite 2 svela 19 eroi, compreso uno nuovo, con date di uscita e lo fa con un PowerPoint coi glitter

Al momento della scrittura ci sono 31 divinità nel gioco , ma lo sviluppatore vuole arrivare a 50 entro la fine di gennaio 2025 e ha ora svelato quali sono gli altri 19 personaggi in arrivo nel MOBA. La parte simpatica è che il team ha presentato il tutto con un PowerPoint con i glitter: una scelta stilistica curiosa, non c'è che dire.

I dettagli sulle novità in arrivo in Smite 2

Nell'elenco delle 19 divinità in arrivo, i giocatori saranno lieti di vedere una nuova divinità esclusiva per Smite 2, che al momento non ha però ancora un nome. Titan Forge ha anche delineato le date di pubblicazione per ogni gruppo di divinità, anche se ammette che l'ondata finale di gennaio "potrebbe estendersi fino ai primi di febbraio".

Il 12 novembre, tre divinità arriveranno in Smite 2: Nemesis, Izanami e Khepri. Più avanti nel mese, il 26 novembre, arriveranno Thor, Cupido e Poseidone. Un altro trio arriverà il 10 dicembre con Medusa, Pele e Afrodite. La prima ondata di gennaio accoglierà il nuovo dio anonimo insieme a Ullr, Agni, Geb e Mulan. L'ultima ondata di gennaio conterrà Rama, Hun Batz, Vulcano, Cabrakan e Achille.

Certamente la speranza del team è che questi nuovi contenuti possano migliorare i risultati del gioco che ha un voto medio pari al 55% su Steam. Lo scorso mese Hi-Rez Studios ha licenziato, anche a causa dei problemi di Smite 2.