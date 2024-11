Per il team di No Man's Sky inserire il supporto a PS5 Pro è stata una impresa ardua

Sebbene migliorare il frame rate e la risoluzione di un gioco possa sembrare una cosa elementare, si tratta di un lavoro molto impegnativo, soprattutto se si tratta di un piccolo studio di sviluppo come Hello Games. Questo pensiero è stato condiviso da Martin Griffiths, programmatore del motore di No Man's Sky.

Come già vi abbiamo segnalato, Hello Games ha aggiunto il supporto a PS5 Pro in No Man's Sky , insieme a un aggiornamento che abilita la funzione di cross-save e il salvataggio nel cloud.

Le parole del programmatore del motore di No Man's Sky

Come potete vedere qui sotto, Griffiths ha citato il tweet di Sean Murray, capo di Hello Games, sul supporto di No Man's a PlayStation 5 Pro e ha dichiarato: "Ho dedicato circa 4-5 mesi del mio tempo, distribuiti nell'ultimo anno, al supporto di PS5 Pro. È stata un'impresa ardua, dato che siamo uno dei team più piccoli che pubblicano oggi e anche uno dei pochi giochi che supportano sia il 4K che l'8K, oltre a PSVR2. Sono immensamente orgoglioso di aver partecipato a questa pubblicazione - spero che vi piaccia!".

Il supporto a PS5 Pro di No Man's Sky comprende l'aggiunta della PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) al gioco, che offre un upscaling per fornire una risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo. Non solo, ma Hello Games ha confermato che il gioco spaziale supporta la risoluzione 8K a 30 fps.

No Man's Sky è stato pubblicato, ricordiamo, nel 2016, con vari problemi. Il team ha però migliorato il gioco e lo ha supportato in modo continuo con contenuti gratuiti, strategia che ha pagato. Abbiamo infatti visto che pochi mesi fa, otto anni dopo l'uscita, No Man's Sky ha ottenuto quasi un +500% di giocatori dopo un aggiornamento. Forse anche la versione PS5 Pro aiuterà l'opera a ottenere nuovi giocatori o attirare quelli che già lo possiedono.