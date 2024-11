BioWare svela statistiche su Dragon Age: The Veilguard, tra classi e razze preferite e dove morite più spesso

BioWare ha dichiarato che " avrà ancora di più da condividere in futuro ", confermando che questo è solo l'inizio della condivisione delle statistiche dei giocatori di Dragon Age: The Veilguard.

I dettagli svelati da BioWare sulle statistiche di Dragon Age: The Veilguard

Parliamo dalle classi di Dragon Age: The Veilguard. Forse senza grande sorpresa, il mago è stato il più popolare, anche se non in maniera soverchiante. Pare infatti che il 40% dei giocatori abbia optato per questa classe, con un 30% che ha scelto il guerriero e un altro 30% che ha preferito il ladro.

Parlando invece delle razze, il 43% ha optato per gli esseri umani, il 40% ha deciso di interpretare un elfo, mentre l'11% ha scelto i Qunari e solo il 6% ha optato per i nani. Parlando invece delle fazioni più popolari, i Custodi Grigi e i Draghi Ombra hanno ottenuto un 24% l'uno, seguiti dai Corvi di Antiva al 16%, dai Veil Jumpers al 15%, dai Lords of Fortune all'11% e infine i Mournwatch al 10%.

Pare inoltre che la missione Sea of Blood sia quella che ha ucciso più giocatori, fino a questo momento. Vi segnaliamo infine che la prima patch di Dragon Age: The Veilguard regala un'armatura a tema Mass Effect e risolve vari bug.