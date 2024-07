No Man's Sky ottiene quasi un +500% di giocatori dopo l'ultimo aggiornamento, l'eccitazione per il gioco sale

L'aggiornamento ha provocato non solo un picco di giocatori su Steam (che ha registrato i numeri più alti degli ultimi anni, quasi 50.000 in 24 ore), ma anche i giocatori di PS5 sono tornati in massa. Sebbene i numeri dei giocatori di PlayStation siano notoriamente più difficili da definire, è possibile notare tendenze e percentuali.

Come saprete, No Man's Sky si è aggiornato e la nuova patch ha migliorato di molto il gioco sotto più punti di vista. Queste novità hanno attirato l'attenzione del pubblico e il numero di giocatori è aumentato .

I numeri su PlayStation

True Trophies, sito che si occupa di tracciare i trofei e l'attività di gioco degli utenti registrati, ha comunicato i nuovi risultati di No Man's Sky. Nell'ultima settimana, oltre il 400% in più di giocatori su PS5 ha avviato il gioco e se si include anche PS4 il numero sale a circa il 493%. Queste cifre provengono da un campione di dati di oltre 3,1 milioni di account PSN attivi.

No Man's Sky ha visto più giocatori su PlayStation la scorsa settimana rispetto a Diablo 4, Final Fantasy XIV, Honkai Star Rail o Mortal Kombat 1 secondo i dati di True Trophies, per fare un confronto.

Persino Sean Murray di Hello Games, ovvero il fondatore della compagnia e una delle figure principali dietro No Man's Sky, ha condiviso il risultato e ha ringraziato i giocatori con una semplice emoji di due mani unite in preghiera, come potete vedere qui sopra.

Chiaramente non abbiamo i dati completi dei risultati ottenuti di No Man's Sky su PlayStation, ma è chiaro che l'ultimo aggiornamento ha aiutato a far risalire il numero di utenti attivi. È anche credibile che parte di questi giocatori abbiano appena comprato il gioco, ovvero che l'update abbia portato nuovi introiti al team di sviluppo.

Vi lasciamo infine al nostro articolo nel quale vi parliamo in modo più ampio di cosa sia ora No Man's Sky.