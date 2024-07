No Man's Sky Worlds Update Part I: il gioco Hello Games è sempre più incredibile!

Ancora una volta. Ancora un'estate. Oramai è l'ottava che ci vede cadere di nuovo nel vortice di No Man's Sky. Capita sempre quando non c'è più nessuno, quando i parcheggi sono vuoti, i prati ingialliscono stanchi dal sole e l'intera via si ritrova in un buio nel quale non vola una mosca, ma solo poche zanzare rintronate dagli effluvi di zampironi lontani, che Hello Games e Sean Murray ti rifilino gratuitamente l'ennesimo straordinario e inatteso aggiornamento di No Man's Sky, proprio come questo Worlds Part 1.

In questa pace di mezza estate, proprio come milioni di altri esploratori, abbiamo così riacceso i motori della nostra fidata navicella e siamo ripartiti per un nuovo viaggio...