Call of Duty, Fortnite ed Elden Ring sono i titoli più giocati, ma non mancano le sorprese

Call of Duty, Fortnite ed Elden Ring sono stati i titoli più giocati su PS5, Xbox e PC nella seconda settimana di luglio, stando ai dati di Circana, ex NPD. Tuttavia nelle classifiche non sono mancate alcune interessanti sorprese.

Vecchie e nuove conoscenze

Con i suoi oltre 10 milioni di giocatori, The First Descendant sta facendo decisamente bene: lo sparatutto free-to-play prodotto da Nexon gravita fra il quarto e il terzo posto a seconda della piattaforma, e tutto fa pensare che stia continuando a macinare numeri importanti.

In secondo luogo, Once Human è stato protagonista di un ottimo lancio e ha fatto il proprio esordio nella classifica dei più giocati su PC in quarta posizione, dietro nomi importanti come Elden Ring, Counter-Strike 2 e il già citato The First Descendant.

Un altro free-to-play molto rilevante, Zenless Zone Zero, ha guadagnato una posizione raggiungendo il decimo posto nella top 10 relativa a PS5: non un risultato paragonabile a quello dello sparatutto Nexon, ma comunque importante considerando la composizione della classifica.