Cyberpunk 2077 e Prince of Persia: The Lost Crown sono tornati nella classifica UK

La classifica UK ha visto il ritorno di Cyberpunk 2077 e Prince of Persia: The Lost Crown, che sono tornati all'interno della top 10 rispettivamente in ottava e nona posizione. In vetta rimangono stabili Hogwarts Legacy, EA Sports FC 24 e Luigi's Mansion 2 HD.

Hogwarts Legacy EA Sports FC 24 Luigi's Mansion 2 HD Elden Ring Mario Kart 8 Deluxe Minecraft (Switch) Grand Theft Auto V Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Prince of Persia: The Lost Crown The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition

Si pone dunque come una classifica molto conservativa, molto estiva se vogliamo, quella rilevata nella settimana dal 15 al 21 luglio: non è un periodo di grandi movimenti o di uscite particolarmente rilevanti, e così a comandare sono altre dinamiche.