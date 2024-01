Hogwarts Legacy ha venduto più di 24 milioni di copie finora

Un grande successo

Comunque sia, ciò significa che nel corso del 2024 sono stati venduti altri due milioni di copie. Com'è possibile? Probabilmente il grosso delle nuove vendite è avvenuto durante i saldi invernali delle varie piattaforme, con molti giocatori che hanno approfittato degli sconti per prendere il gioco.

Attualmente non ci sono notizie riguardo a un potenziale seguito di Hogwarts Legacy, che molti danno per scontato visto il successo del primo. Il presidente di Warner Bros. Games ha parlato di nuovi progetti relativi alla serie in arrivo, ma non ha fatto nomi. Di suo Avalanche Software è al lavoro su qualcosa di nuovo, che potrebbe essere proprio Hogwarts Legacy 2.

Per il resto vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Presto i contenuti esclusivi della versione PlayStation diventeranno accessibili a tutti.