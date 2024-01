Hogwarts Legacy: 'nuove funzioni' in arrivo e i contenuti PS5/4 perderanno l'esclusività

Tramite i canali social del videogioco, il team di Hogwarts Legacy ha svelato che i contenuti esclusivi della versione PlayStation del videogioco saranno disponibili nel corso dell'estate per tutte le altre piattaforme, insieme ad altri aggiornamenti.

Precisamente il tweet recita: "In prossimità dell'anniversario del primo anno di Hogwarts Legacy, volevamo informare la nostra comunità che i contenuti esclusivi di Hogwarts Legacy per PlayStation saranno disponibili su altre piattaforme nel corso dell'estate, insieme a ulteriori aggiornamenti e funzioni del gioco. Restate sintonizzati nei prossimi mesi per ulteriori dettagli sulle novità di Hogwarts Legacy di quest'anno."

Questo è quanto è stato svelato dal profilo ufficiale di Hogwarts Legacy. Non abbiamo una data precisa per l'arrivo dei contenuti esclusivi PlayStation, che ricordiamo includono anche una missione ambientata ad Hogsmeade.