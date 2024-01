Nintendo Switch 2 si troverà facilmente nei negozi, versione OLED forse più tardi, per Bloomberg

Tale articolo è basato su alcune informazioni raccolte da Omdia , compagnia che si occupa principalmente di ricerche di mercato e che avrebbe ottenuto informazioni da fonti interne alla catena di produzione, ma ovviamente non ci sono conferme al riguardo.

Entrambe le informazioni sono verosimili e la fonte è sicuramente prestigiosa, anche se vanno comunque prese ancora come voci di corridoio. La fonte è praticamente la stessa dalla quale abbiamo riportato il fatto che Nintendo Switch 2 avrà uno schermo LCD da 8 pollici , ovvero un articolo di Bloomberg firmato da Takashi Mochizuki.

Dal recente articolo di Bloomberg che parla del presunto Nintendo Switch 2 emergono anche un altro paio di considerazioni interessanti, ovvero la relativa facilità nel trovare la console nei negozi, grazie a una disponibilità che dovrebbe essere abbondante, e il fatto che la versione OLED arriverà probabilmente in un secondo momento.

La fornitura di display sembra molto abbondante

Come riferito dallo stesso Mochizuki su X, i dati relativi alle forniture di display fanno pensare che Nintendo possa contare sulla produzione di oltre 10 milioni di console di nuova generazione per il suo primo anno fiscale, cosa che rappresenta un notevole vantaggio rispetto alla situazioni in cui si trovarono PS5 e Xbox Series X|S all'inizio di questa generazione.



Questo dovrebbe significare che Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console Nintendo, non dovrebbe aver problemi di scorte e disponibilità, con una relativa semplicità nel trovarlo e acquistarlo nei negozi già al lancio, probabilmente.

Interessante anche il riferimento agli schermi OLED: la prima versione della nuova console dovrebbe infatti basarsi su un tradizionale display LCD come riferito in precedenza, nonostante anche Nintendo Switch sia ormai passato all'OLED con la recente versione.

Omdia apre alla possibilità di una versione OLED della nuova console, ma questa arriverebbe solo in un secondo momento, visto che non sarebbe prevista per "quest'anno", almeno secondo le fonti interpellate.