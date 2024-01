Nintendo Switch 2 avrà uno schermo LCD da 8 pollici, per Bloomberg

Nintendo Switch monterà uno schermo LCD da 8 pollici, stando a quanto riportato da Bloomberg. La fonte di questa indiscrezione è l'analista di Omdia Hiroshi Hayase, che ha individuato l'azienda che fornirà i display in questione alla casa di Kyoto.

Secondo Hayase sarà Sharp a produrre gli schermi LCD di Nintendo Switch 2: si tratta di una compagnia di proprietà di Foxconn, che ha già collaborato con Nintendo in passato, ponendosi come un partner di grande importanza in particolare nel periodo della pandemia.

A pochi giorni dai rumor relativi a display a 120 Hz, processore, RAM, memoria e prezzo di Nintendo Switch 2, continuano dunque a spuntare indiscrezioni legate al prossimo modello della console ibrida, che dovrebbe fare il proprio debutto entro la fine di quest'anno.