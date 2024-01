Fortnite tornerà su iOS in EU nel 2024 grazie all'Epic Games Store

Come certamente ricorderete, Fortnite è stato rimosso dall'App Store nell'agosto del 2020, in quanto la casa di Cupertino riteneva la presenza di pagamenti su circuiti esterni una grave infrazione dei propri termini d'uso.

Fortnite , è ufficiale: il celebre battle royale tornerà su iOS nel corso del 2024 , quantomeno nei mercati EU, grazie alle nuove norme europee per l'ecosistema Apple, che consentiranno la presenza di store terzi come Epic Games Store.

Non è detta l'ultima parola?

L'annuncio di Epic Games, in realtà, potrebbe alla fine non trovare un'effettiva concretizzazione, visto che proprio in questi giorni Apple si sta muovendo per cercare di porre dei vincoli alle norme europee, andando eventualmente a selezionare gli store che potranno operare sulla sua piattaforma.

"Stanno costringendo gli sviluppatori a scegliere tra l'esclusività dell'App Store e i termini del negozio, che saranno illegali secondo DMA; oppure ad accettare un nuovo schema anticoncorrenziale anch'esso illegale, pieno di nuove tariffe spazzatura sui download e nuove tasse Apple sui pagamenti che non elaborano", ha scritto Tim Sweeney, CEO di Epic Games.

"Epic ha sempre sostenuto il concetto di autenticazione di Apple e di scansione di malware per le app, ma rifiutiamo fermamente che Apple distorca questo processo per minare la concorrenza e continuare a imporre le sue tasse sulle transazioni in cui non è coinvolta."