Apple contro Epic Games, la causa legale è finita: la Corte Suprema ha rifiutato gli appelli

La causa legale tra Apple ed Epic Games riguardo le regole dell'App Store della casa di Cupertino si è praticamente conclusa, con la Corte Suprema degli Stati Uniti che ha rifiutato la richieste d'appello separate fatte da entrambe le compagnie.

Viene dunque ribadito il verdetto ad aprile del 2023: l'App Store non viola le leggi vigenti in materia di antitrust, come sostenuto dalla casa di Fortnite, e dunque non rappresenta di fatto un monopolio.

Per riassumere brevemente la vicenda, il tutto è iniziato nell'agosto del 2020, quando Epic Games ha violato le regole dell'App Store di Apple, abilitando un sistema di pagamento esterno per Fortnite, che per questo motivo è stato rimosso dallo store. Epic Games di conseguenza ha fatto causa ad Apple, accusandola di pratiche anticoncorrenziali e di abusare della sua posizione dominante nel mercato mobile. Nello specifico, la casa di Cupertino veniva accusata di non permettere l'esistenza di store di terze parti su dispositivi iOS e pagamenti esterni per le app, che devono sottostare al margine del 30% sui ricavi imposto da Apple.

Il verdetto arrivato a settembre 2021 rappresenta una vittoria per Apple, almeno stando ai suoi portavoce, avendo vinto su 9 dei 10 capi di accusa mossi da Epic, con la corte che ha stabilito per l'appunto che l'App Store non rappresenta un monopolio.

La giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha tuttavia stabilito che Apple violava la legge californiana sulla concorrenza sleale con le sue restrizioni anti-steering, che impedivano agli sviluppatori di informare gli utenti di altri sistemi di pagamento alternativi.

Di conseguenza sia Apple che Epic Games, che nel frattempo ha perso in appello ad aprile dello scorso anno, hanno fatto richiesta alla Corte Suprema di riesaminare il caso, la prima con l'obiettivo di sovvertire la decisione su quest'ultimo punto, mentre la compagnia di Fortnite puntava di ribaltare del tutto il verdetto. In entrambi i casi, le richieste sono state respinte.