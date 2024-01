Razer annuncia la sedia da gaming Iskur v2, l’innovativo Sensa HD Haptics e il cuscino Project Esther

La Razer Iskur ha fin da subito suscitato molto interesse grazie al design innovativo per una sedia da gaming, stabilendo un nuovo punto di riferimento in termini di ergonomia e comfort. La Razer Iskur V2 è sviluppata con l'aiuto dei migliori atleti di esport del mondo e di esperti di ergonomia, feedback utili per settare un nuovo standard per il settore. La Razer Iskur V2 si distingue per un sistema di supporto lombare regolabile e adattivo 6D unico nel suo genere oltre ad offrire sia adattabilità che regolabilità, progettato nel minimo dettaglio per adattarsi alla naturale curvatura della colonna vertebrale.

Razer Iskur V2

Questo meccanismo a molla non solo si adatta in tempo reale al peso e alla postura del corpo, ma consente anche una completa personalizzazione tramite le regolazioni integrate della curva lombare. Grazie alla possibilità di regolare con precisione sia la sporgenza che l'altezza della zona lombare, garantisce anche una perfetta seduta in base alle esigenze di comfort individuali. La Razer Iskur V2 è dotata di cuscini in foam ad alta densità, che offrono una combinazione equilibrata di sostegno e comfort. A questo si aggiunge un'inclinazione reattiva del sedile e la funzionalità di reclinazione fino a 152 gradi che consentono ai giocatori di trovare l'angolazione perfetta sia per le sessioni di gioco più intense che per i momenti di relax.

Ne completano le caratteristiche una realizzazione in pelle sintetica di qualità EPU, in grado di offrire un'esperienza premium e una maggiore resistenza all'usura quotidiana. I braccioli 4D della sedia garantiscono un'ampia possibilità di personalizzazione dell'altezza, della posizione e dell'angolazione, mentre il cuscino per la testa in memory foam offre un supporto personalizzato per collo e capo in caso di lunghe maratone di gioco. La Razer Iskur v2 è già disponbile all'acquisto ad un prezzo di 699,99€ sia sullo store ufficiale che dai rivenditori autorizzati.