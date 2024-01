The Last of Us Parte 2 Remastered, la modalità Senza Ritorno in un video di gameplay

La modalità Senza Ritorno di The Last of Us Parte 2 Remastered è stata mostrata da IGN con un nuovo video di gameplay della durata di diciotto minuti, focalizzato in questo caso su Ellie.

La protagonista della campagna è in realtà solo uno dei personaggi che avremo modo di utilizzare all'interno dell'inedita esperienza roguelike messa a punto da Naughty Dog, che valorizza l'ottimo sistema di combattimento del gioco andando a introdurre una serie di elementi extra.

Abbiamo parlato della modalità Senza Ritorno nella nostra recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered, sottolineando che si tratta di uno dei contenuti che possono spingervi a effettuare l'upgrade se possedete la versione originale di The Last of Us Parte 2.