FedEx sfida Amazon con 'fdx': la sua piattaforma di e-commerce data-driven

FedEx sta attualmente sviluppando la sua piattaforma di e-commerce all-in-one, nota come fdx. L'annuncio ufficiale della nuova "piattaforma di commercio basata su dati" è stato fatto dal CEO Raj Subramaniam, che ha sottolineato l'intenzione di sfruttare la vasta rete di trasporto fisico dell'azienda per guidare la trasformazione verso un modello di business digitalmente orientato. Il lancio di fdx, programmato per l'autunno del 2024, sottolinea l'impegno della società nel fornire una soluzione completa end-to-end per gli acquisti online.

La piattaforma è progettata per offrire ai venditori risorse che vanno dalla ricerca di nuovi clienti fino al completamento degli ordini e alla gestione dei resi con l'obiettivo di restituire un'esperienza familiare e efficiente. La preview del servizio è già disponibile per un gruppo limitato di utenti, anticipando l'ufficiale debutto previsto per l'autunno.

La proposta L'esperienza della nuova piattaforma di e-commerce consentirà di informare in modo più completo i propri clienti sullo stato degli ordini, visualizzandoli in tempo reale tramite FedEx Surround, ad esempio I dettagli disponibili finora su fdx sono limitati, ma sappiamo che utilizzerà le conoscenze di FedEx per ottimizzare ogni fase del processo di acquisto e vendita. I venditori su fdx avranno accesso alla rete esistente di clienti su ShopRunner, sito di e-commerce di proprietà del marchio.

I clienti potranno vedere stime di consegna mentre navigano e aggiungono articoli al carrello, prima ancora del pagamento.

Inoltre, a chi mette in vendita, saranno elargiti rapporti sulle emissioni di carbonio legate alle decisioni sulla catena di approvvigionamento e i percorsi di spedizione ottimali. La futura fdx integrerà gli strumenti esistenti di FedEx con funzionalità come la creazione di un'esperienza post-vendita personalizzata. Il Presidente e CEO Raj Subramaniam spiega che con fdx, l'azienda mira a migliorare le relazioni con i commercianti, sfruttando l'intelligenza digitale per ottimizzare e far crescere le loro attività nel lungo termine.

L'obiettivo principale è di fornire ai commercianti informazioni cruciali per prendere decisioni informate sulla gestione della domanda, la consegna della merce e la gestione dei resi.