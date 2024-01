Razer presenta i nuovi Blade 14, 16 e 18: i primi laptop al mondo con schermo OLED a 240 Hz

La nuova serie di laptop da gioco Razer Blade è stata presentata in anteprima al CES 2024 di Las Vegas. Il focus è sull'innovativo Razer Blade 16 , che presenta il primo display OLED 240 Hz da 16 pollici al mondo , unendo prestazioni elevate con un contrasto ricco per un'esperienza davvero coinvolgente. Inoltre, Razer ha presentato la prossima generazione di Blade 14 , con la più recente GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 4070 e il processore AMD Ryzen 9 alimentato dall'AI. La società ha inoltre offerto un'anteprima del Blade 18 , il primo laptop al mondo a presentare un display 4K da 18 pollici e 165Hz , che guida la carica per la connettività con il protocollo di trasferimento dati più recente di Intel Thunderbolt 5.

Razer Blade 14

La prima proposta di Razer in ambito gaming in movimento è il Razer Blade 14

Il Razer Blade 14 è pensato per tutti i giocatori alla ricerca di un solido dispositivo da usare in mobilità; proprio per questo Razer ha studiato un telaio ultra leggero ma al contempo resistente. Questo portatile è aggiornato con il nuovo processore AMD Ryzen 9 8945HS e dotato di grafica per laptop NVIDIA GeForce RTX 4070 con display QHD+ 16:10 240 Hz, che offre prestazioni incredibili in un formato compatto. Il display ha inoltre la certificazione Calman che ne determina una maggiore precisione dei colori.

Tra le caratteristiche vi è il completo supporto alle memorie DDR5 e l'integrazione con le ultime opzioni di connettività, tra cui USB4 e Wi-Fi 7, il tutto per un TGP fino a 140W (115W Base + 25W Boost) per massimizzare il gioco in movimento. Grazie al processore AMD, con Ryzen AI, si registrano delle importanti migliorie in termini di carichi di lavoro, il tutto coadiuvato con Microsoft Windows Studio Effect e Microsoft Copilot in Windows 11. Il 23 gennaio partiranno i preordini per il Razer Blade 14, data in cui sarà svelato anche il prezzo.