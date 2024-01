Microsoft, giochi Xbox in arrivo su PS5 e Switch? Il CEO Satya Nadella sembra confermarlo

Abbiamo capito bene?

Ci sono diverse precisazioni da fare in merito alle dichiarazioni di Nadella, e la prima è ovviamente il fatto che il CEO potrebbe riferirsi alle produzioni Activision Blizzard, che sono già multipiattaforma e probabilmente continueranno a esserlo, su tutte la serie di Call of Duty.

Certo, per come le parole sono state pronunciate il messaggio che arriva è che Xbox, che è la divisione gaming di Microsoft, si occuperà di creare grandi giochi e offrirli agli utenti su tutte le piattaforme: a meno che il riferimento non fosse unicamente alle piattaforme Microsoft, si tratta di una conferma che potrebbe non entusiasmare gli utenti.

Dopodiché, come spiegato nei giorni scorsi anche dall'insider Parris, bisognerà valutare questa strategia caso per caso, cercando di capire se la casa di Redmond vuole effettivamente privare il proprio ecosistema di un'importante risorsa, appunto le esclusive, oppure rilanciare su altri sistemi titoli che ormai hanno già dato tutto.