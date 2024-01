Xbox, esclusive in arrivo su PS5 e Nintendo Switch? L'insider Parris dice la sua

Le esclusive Xbox sono destinate ad arrivare su PS5 e Nintendo Switch? L'insider Parris, che ha spesso collaborato con Microsoft, ha voluto dire la sua in merito a questi rumor durante l'ultima puntata del podcast di Kinda Funny.

"Se Hi-Fi RUSH approdasse su Nintendo Switch, credo potrebbe essere una cosa positiva, non lo vedo come un problema", ha detto Parris. "Parliamo di un gioco che è stato lanciato a sorpresa un anno fa, acclamato dalla critica."

"Non è propriamente un tripla A, più un doppia A, ma dal punto di vista di Xbox si tratta senz'altro di uno dei migliori titoli pubblicati nel 2023. Ebbene, un anno dopo dici 'ehi, portiamolo su di un'altra piattaforma, dove un'utenza diversa potrebbe apprezzarlo'."

"Da persone che hanno contribuito all'ecosistema di Xbox, cosa cambierebbe per voi? Assolutamente nulla. Tutto ciò che Microsoft sta eventualmente facendo, e che ha già fatto con Ori, Cuphead e Minecraft, ma probabilmente accadrà anche con Call of Duty, è mettere il gioco in mani diverse."

Parris ha quindi espresso considerazioni del tutto simili in merito a Sea of Thieves, che pare sia destinato ad arrivare su PS5, sottolineando a maggior ragione il fatto che il titolo Rare sia un live service con oltre sei anni sulle spalle e possa puntare a nuove piattaforme per espandere ulteriormente la propria base d'utenza.