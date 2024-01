Questa nuova strategia si renderebbe dunque necessaria, a meno che l'acquisizione di Activision Blizzard e i relativi contenuti non cambino in qualche modo un trend che sembra ormai consolidato.

Mentre si discute animatamente in merito all'eventuale intenzione di Microsoft di portare le sue esclusive sulle console PlayStation e Nintendo, alcuni sostengono che Game Pass abbia ormai raggiunto la massima estensione possibile .

Peraltro Stephen Totilo non è l'unico ad aver riferito di questo rumor: anche Jeff Grubb ne ha parlato nelle scorse ore, e solitamente quando i report si moltiplicano c'è una base di verità.

Capace di superare i 25 milioni di giocatori, Sea of Thieves rappresenta senza dubbio un'esclusiva Xbox di grande valore e un suo eventuale arrivo su PlayStation sarebbe una mossa eclatante.

Dopo i rumor su Hi-Fi Rush, che potrebbe arrivare su Nintendo Switch , nelle ultime ore si stanno moltiplicando le voci che vorrebbero Microsoft in procinto di proporre le sue produzioni first party ai competitor storici.

Sea of Thieves potrebbe arrivare su PS5 : stando a una fonte che sostiene di avere familiarità con la questione, Xbox sta valutando di portare la sua esclusiva piratesca sulla console Sony nel corso del 2024.

Stando a una fonte vicina alla questione, Xbox starebbe considerando di portare Sea of Thieves su PS5.

Sea of Thieves in arrivo su PS5? Xbox ci sta pensando, per un rumor