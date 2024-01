Marvel's Spider-Man 2, l'attrice di MJ perseguitata da alcuni fan

Alcuni fan di Marvel's Spider-Man 2 hanno cominciato a perseguitare l'attrice di MJ, Stephanie Tyler Jones, che si è trovata costretta a scrivere un post per far sì che la situazione torni alla normalità.

"Cari fan di Spider-Man, apprezzo il vostro affetto per il mio ruolo nei giochi e le reazioni positive che la mia versione di MJ ha ricevuto nel corso degli anni", ha scritto la Tyler Jones. "Tuttavia non svolgo più l'attività di attrice o modella, e le riprese che faccio sono un semplice sfogo creativo per me stessa e un modo per collaborare con amici a cui voglio bene."

"Durante il fine settimana alcuni follower hanno superato il limite, uno ha addirittura chiamato il posto dove lavoro e lasciato diversi messaggi vocali insistendo per poter parlare con me o che lo richiamassi, una cosa inaccettabile e che può essere considerata stalking. La mia pagina dedicata alla cura della pelle non è dedicata ai fan di Spider-Man o MJ."

"In conclusione, stamattina stamattina sono arrivata al lavoro e mi sono sentita immediatamente insicura e a disagio sentendo quei messaggi vocali. Vi prego di rispettare il fatto che sono un essere umano che cerca di guadagnarsi da vivere proprio come voi, vi chiedo gentilmente di non oltrepassare i limiti. I messaggi non riceveranno risposta, vi bloccherò se mi fate sentire a disagio e potete smettere di seguirmi se questo vi delude."