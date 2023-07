Marvel's Spider-Man 2: fan insorgono per la nuova Mary Jane, che però non è nuova

I fan di Marvel's Spider-Man 2 hanno acceso una strana polemica sui social, affermando che la Mary Jane vista nell' ultimo trailer del gioco è cambiata rispetto a quella del primo capitolo. Secondo loro Insomniac Games, la software house che si sta occupando del gioco, avrebbe modificato il personaggio cambiandole il volto, chissà per quale motivo. In realtà non è così, come spiegato dagli sviluppatori stessi.

Fraintendimenti

Mary Jane è interpretata sempre dalla stessa attrice

James Stevenson di Insomniac ha dovuto spiegare su Twitter che l'attrice è la stessa del primo capitolo e che quindi il suo volto non è cambiato. Mary Jane è la stessa persona, solo con un look diverso per distinguerla da quella del primo episodio, una scelta condivisibile considerando che la storia raccontata in Marvel's Spider-Man 2 si svolge nove mesi dopo quella di Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Un altro motivo per cui la Mary Jane di Marvel's Spider-Man 2 può sembrare leggermente differente è la presenza di maggiori dettagli per il modello 3D, migliorato rispetto a quello del primo capitolo anche grazie al fatto che il gioco girerà nativamente su PS5 e non avrà una versione PS4.

Fortunatamente sembra che molti abbiano accettato la correzione e abbiano abbandonato la via del complottismo per spiegare le leggere differenze tra i due modelli.

C'è anche chi ha affermato, per sdrammatizzare, che molti di quelli che hanno fatto polemica crederebbero senza problemi al travestimento di Clark Kent, visto l'acume dimostrato nell'occasione.