Marvel's Spider-Man 2: nuovo trailer della storia dal Comic Con 2023

Uno sguardo più approndito su Venom

Venom è protagonista del nuovo trailer

A darci più dettagli sul trailer e su Venom è il Senior Narrative Director di Marvel's Spider-Man 2, Jon Paquette, che sul PlayStation Blog ha scritto:

"All'inizio della nostra storia, i nostri Spider-Man sono al top della loro carriera. Ma sia Peter Parker che Miles Morales sono alle prese con le loro vite personali. Miles sta cercando di trovare il tempo per scrivere il suo saggio di ammissione al college, ma continua a procrastinare e a concentrarsi sul lavoro di Spider. Nel frattempo, Peter non riesce a pagare le rate della casa di zia May, ma non riesce a venderla, perché significa troppo per lui. Proprio come Miles, Peter cerca (e fallisce) nel trovare un equilibrio con così tante responsabilità. MJ vuole aiutare Pete con il mutuo, ma il suo lavoro è a rischio ora che J. Jonah Jameson è tornato al Bugle e vuole fare pulizia. I nostri eroi sono arrivati ad una serie di bivi, con un futuro incerto e alcune decisioni difficili da prendere".