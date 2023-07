Antstream Arcade disponibile su Xbox Series X/S e Xbox One

Microsoft ha annunciato che Antstream Arcade , servizio di cloud gaming dedicato al retrogaming, è da oggi disponinbile per Xbox Series X/S e Xbox One. Se vi piacciono i videogiochi del passato, o siete semplicemente delle persone curiose e volete conoscerne alcuni, questa è l'occasione che fa per voi.

Il primo servizio cloud di terze parti su Xbox

Antstream Arcade è il paradiso legale del retrogaming

Antstream Arcade il primo servizio cloud di terze parti ad arrivare sulla piattaforma Xbox. Consente di giocare a titli quali Speedball 2: Brutal Delux, il grande Manic Miner, Metal Slug, Pac-Man, Mortal Kombat e tanti altri ancora. Dispone di un catalogo di più di 1.300 giochi, che include titoli di Atari, Commodore, Sega, Nintendo e PlayStation, tanto per fare alcuni nomi.

Come già riportato, l'abbonamento su Xbox costa 29,99 dollari (annuale) o 79,99 (a vita). Su PC costa 39,99€ l'anno o 3,99€ al mese. Su Xbox si potrà acquistare l'annuale per 29,99 dollari e l'abbonamento a vita per 79,99 dollari. Il servizio è disponibile da subito in Europa, Regno Unito, USA e Canada.

Antstream Arcade fu lanciato nel 2019. Nel 2021 è stato lanciato anche su Epic Games Store. Attualmente è possibile giocarci da: PC, Mac, Android, Nvidia Shield, Amazon Fire TV e Atari VCS. Se volete saperne di più, abbiamo dedicato uno speciale ad Antstream Arcade.

Antstream Arcade su Xbox