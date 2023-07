Starfield: i giocatori chiedono il supporto per le mod per la versione Xbox Series X/S

Bethesda Softworks non ha ancora confermato o negato la possibilità di moddare la versione Xbox Series X / S di Starfield , con i giocatori che continuano a chiedere a viva voce il supporto per le mod , magari tramite un sistema simile a quello visto in Fallout 4 e nelle ultime versioni di The Elder Scrolls V: Skyrim .

Un desiderio legittimo

La versione PC di Starfield sarà sicuramente molto moddata

La versione PC di Starfield avrà il supporto per le mod, con Todd Howard che ha definito il gioco come un paradiso per i modder. C'è addirittura chi ha già annunciato le prime mod, pur mancando ancora qualche settimana all'uscita effettiva del gioco (sarà disponibile a partire dal 6 settembre 2023). Del resto i modder hanno fatto parte della fortuna di molti giochi della compagnia, garantendogli un'enorme longevità commerciale.

Ma su console? Attualmente lo studio di sviluppo non si è pronunciato sul supporto per le mod in Starfield, quindi non c'è niente di annunciato o accennato in merito. Il silenzio ha spinto alcuni giocatori a chiedere di saperne di più a Bethesda in un post pubblicato nel subreddit ufficiale del gioco.

Nel post si può leggere che i giocatori vorrebbero un supporto simile ai due giochi succitati, con magari un limite di spazio occupato, che era di 5gB, per un massimo di 150 mod.

Alcuni sono ottimisti in merito, ma altri temono che Bethesda sfrutti le mod per vendere ai giocatori le modifiche più amate. Staremo a vedere, visto che per ora non si sa niente in merito.