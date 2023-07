AMD Ryzen 8000: arrivano nuove conferme per le APU con nome in codice Strix Point

AMD si prepara ad annunciare la nuova linea di CPU della serie Ryzen 8000. I nuovi chipset sembrano essere previsti per il 2024.

In una notizia di qualche giorno fa vi abbiamo parlato dei risultati ottenuti dall'AMD Ryzen Z1 Extreme, l'APU a bordo della console portatile ROG Ally di ASUS. Bene, questi microprocessori dall'alto potenziale stanno continuando a far parlare di sé con nuovi dettagli emersi su altre due versioni in fase di testing, GFX1150 e GFX1151 entrambe facenti parte della linea di APU AMD Ryzen 8000 "Strix Point". Tale nome vuole essere un appellativo provvisorio, ovviamente, in quanto queste APU non sono state annunciate ufficialmente e le poche informazioni che le riguardano provengono da LLVM, l'infrastruttura di compilazione ad opera dell'Università dell'Illinois. Le due varianti sopra citate sono apparse nel database delle CPU AMD inquadrando la destinazione che queste potranno avere una volta pronte a debuttare sul mercato.

Il 2024 si preannuncia denso di annunci per AMD Queste APU probabilmente arriveranno dapprima su laptop, potenziandone le configurazioni grazie alla grafica integrata con architettura RDNA 3.5 che AMD ha progettato e incluso in questo chip. Il colosso americano ha però anche confermato che nel corso del 2024 saranno presentate anche le versioni desktop Ryzen 8000, con un nuovo core Zen 5, GPU RDNA 3.5 e il socket AM5, attualmente denominate con il nome in codice Granite Rapids. Tornando alle APU AMD Ryzen 8000 "Strix Point", la nomenclatura con cui sono state inserite, rispettivamente GFX1150 e GFX1151, ci portano a dedurre che queste CPU, come per la versione desktop, beneficeranno dell'architettura Zen 5, un'AI potenziata e arriveranno sul mercato non prima del prossimo anno.