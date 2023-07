L'APU AMD Ryzen Z1 Extreme protagonista di nuovi benchmark

AMD continua a stupire con le APU, i microprocessori creati dal colosso californiano che integrano CPU, GPU e tutto il necessario per elaborare dati senza il bisogno di ulteriori circuiti di supporto. A far parlare di sé al momento, è l'ultima arrivata AMD Ryzen Z1 Extreme, conosciuta per essere il cuore pulsante della console portatile ROG Ally di ASUS, ma anche per le ottime prestazioni che è in grado di raggiungere.

A far notizia sono i nuovi benchmark pubblicati che mostrano come la componente CPU su base Zen 4 abbia raggiunto un rapporto di efficienza notevole tanto da risultare più potente di un processore desktop come l'Intel Core i9-9900K. È bene ricordare che la "piccola" Ryzen Z1 Extreme è equipaggiata con 8 core e 16 thread su architettura Zen 4, 16 MB di cache L3 e 8 MB di cache L2. La velocità di clock di base è di 3,30 GHZ con un boost che riesce a raggiungere i 5,1 GHz, con dei consumi misurabili dai 15 ai 28 W. Infine l'iGPU a bordo è rappresentata dalla Radeon 780M che può contare su 12 unità di calcolo su architettura RDNA 3.