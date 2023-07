Xenonauts 2 disponibile in accesso anticipato a partire da oggi

Lo studio di sviluppo Goldhawk Interactive ha annunciato che Xenonauts 2 , strategico stile XCOM, è disponibile da oggi in accesso anticipato su Steam, GOG ed Epic Games Store. Si tratta di un'ottima notizia per tutti gli appassionati, visto che il primo capitolo era una delle interpretazioni più radicali e fedeli della formula fondata dall'XCOM originale di Julian Gollop.

L'XCOM che non si chiama XCOM

Xenonauts 2 è un'interpretazione radicale del genere XCOM

L'obiettivo di Xenonauts 2 è quello di guidare una forza di resistenza globale contro un'invasione aliena. Il primo capitolo risale al 2014 e da allora gli appassionati stanno attendendo questo seguito con grande ansia, perché promette di lasciare al giocatore la libertà di condurre la partita come vuole, gestendo tutti gli aspetti della guerra agli alieni.

Per chi fosse interessato, Xenonauts 2 è attualmente disponibile in offerta lancio. Quindi potrete pagarlo 29,99€ invece di 39,99€, ossia con uno sconto del 25%.

Xenonauts 2 racconta di un mondo in cui la Guerra Fredda non è mai finita e nel 2009 il Muro di Berlino è ancora lì a dividere le Germania in due. Dietro i conflitti aperti, un'organizzazione segreta sta raccogliendo informazioni per fermare una minaccia enorme per l'intera umanità, proveniente dallo spazio profondo. Riusciremo a fermarla prima che il pianeta venga trasformato nella colonia di un'aggressiva popolazione aliena?