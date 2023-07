Immortals of Aveum: un nuovo trailer e dettagli su trama e mondo di gioco

In questa scena, gli Immortali discutono animatamente nella Camera della Guerra del Palathon, una fortezza galleggiante nel sud di Lucium e sede dell'Ordine degli Immortali. Il pomo della discordia è rappresentato dalla Binding Stone che Jak ha riportato dal fronte, un artefatto che avrebbe dovuto distruggere ma che il ragazzo in realtà vuole sfruttare per ribaltare le sorti della guerra.

Immortals of Aveum è ambientato in un mondo permeato dalla magia

Nel blog pubblicato oggi sul sito ufficiale di EA, il lead writer Michael Kirkbride, un veterano dell'industria che nel curriculum può vantare di aver lavorato a The Elder Scrolls: Morrowind e Oblivion, The Walking Dead e Batman: Enemy Within con Telltale Games, ci offre una panoramica del mondo di Immortals of Aveum.

"La magia e il mondo di Aveum sono praticamente la stessa cosa. Nella mitologia del gioco, sono stati creati nello stesso momento e l'uno è complementare all'altro per creare qualcosa di meraviglioso. È solo quando arrivano gli umani che le cose precipitano.", spiega Kirkbride.

"Oggi Aveum è un luogo in cui la pace è un concetto estraneo, uno stato innaturale. L'"Everwar" è per il controllo della magia e il resto della società vi si conforma. Per legge o per dovere, chiunque raggiunga l'età della leva viene arruolato. Coloro che controllano la magia sono le classi dirigenti e coloro che non possono farlo sono i loro eserciti."

Kirkman ci parla anche di Jak, il protagonista di Immortals of Aveum, un ladruncolo senza poteri che si trova all'improvviso di potenti poteri magici e che per questo verrà addestrato per combattere nelle forze speciali d'élite. Mosso da buone intenzioni, Jak tuttavia spesso agisce impulsivamente, creando situazioni di conflitto come quella del trailer qui sopra.

"Quando lo incontriamo per la prima volta, l'ultima cosa che Jak vuole fare è unirsi alla guerra. O avere davvero a che fare con la classe dirigente magica che tratta lui e i suoi amici (senza magia) come spazzatura. Ma poi quando un evento traumatico gli fa manifestare una forma di magia molto potente e molto rara, la Grand Magnus Kirkan lo trova, dandogli un motivo per combattere in guerra e addestrandolo a diventare molto, molto bravo."

"Jak è la recluta grezza con nuovi e sorprendenti poteri che si unisce alle forze speciali d'élite che hanno molti trascorsi insieme. C'è quindi un po' di imbarazzo iniziale e, come chiunque si senta dire che è raro e speciale, Jak a volte si lascia prendere la mano. Questo non va mai bene."

"In linea di massima, Jak è un bravo ragazzo, fedele ai suoi amici, guidato da una vena di indipendenza che gli deriva dai suoi primi giorni da ladro di strada e che non riesce a scrollarsi di dosso, nel bene e nel male. Questo lo mette nei guai, ma gli permette anche di pensare a modi nuovi per risolvere situazioni che gli altri ritengono troppo rischiosi."

Scopriamo anche maggiori dettagli su Kirkan, la leader degli Immortali e mentore di Jak, che avrà un ruolo centrale nella storia di Immortals of Aveum.

"Kirkan è la leader degli Immortali e lo è da molto tempo. Anche all'inizio del gioco si trova in condizioni disastrose. Le difese del suo regno stanno cedendo, il numero di maghi da battaglia del suo ordine sta diminuendo e l'Everwar propende fortemente per una vittoria dei Rasharniani. "

"Poi ha la fortuna di trovare un ragazzo dall'incredibile potenziale: un Triarca. Qualcuno che, se adeguatamente addestrato, darà a Lucium il respiro necessario per elaborare un contrattacco contro l'avanzata di Sandrakk. È qui che entri in gioco tu. È severa, iper-capace, dotata di un brillante acume tattico e di un potente Magnus. È il mentore di Jak e gli è molto affezionata. "

"C'è anche una Kirkan che Jak non ha mai incontrato e che i suoi nemici hanno conosciuto: è assolutamente spietata. Un falco da guerra senza compromessi. Tutta la sua vita è stata combattuta nell'Everwar, e questo le è costato caro. Una persona più pessimista potrebbe chiedersi se il suo vero affetto per Jak derivi solo dal suo valore come risorsa per la guerra. Sandrakk potrebbe essere il nostro cattivo, ma questo lato di Kirkan mi spaventa a morte."

Vi ricordiamo che Immortals of Aveum sarà disponibile dal 22 agosto per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro provato dello sparatutto magico di EA Originals.