Immortals of Aveum per PC a pochi euro è perfetto per recuperare un gioco interessante che non meritava 60€

La qualità non sempre paga e Immortals of Aveum lo sa bene. Sebbene si tratti di un valido videogioco AAA, non ha avuto successo ma se vi ha sempre incuriosito ora è l'occasione per recuperarlo. La versione PC del videogioco si trova ora in sconto su Instant Gaming e viene solo 2,31€ invece di 60€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA, mentre su Instant Gaming vedrete il prezzo pre-IVA fintanto che non raggiungete la pagina di pagamento. Precisiamo che questa copia PC va attivata su EA App, non su Steam. La versione Steam costa ancora molto.