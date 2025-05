Schedule 1: abbiamo provato il "simulatore di Breaking Bad" che dà dipendenza

È come se gli sviluppatori avessero preso l'ossessione per il completismo di Animal Crossing, il senso del proibito di GTA e l'ansia da mancanza di risorse dei più famosi survival, e li avessero mescolati in quello che potrebbe essere uno dei gestionale in prima persona più riusciti degli ultimi anni. Anche l'estetica a metà tra South Park e Rick e Morty aiuta molto nel dipingere un immaginario apparentemente di degrado, ma segretamente pieno di opportunità.

C'è un motivo se, dalla sua uscita, Schedule 1 non si è smosso dai primi cinque videogiochi più venduti di Steam: chi lo prova non riesce a smettere di giocarci. Il modo migliore di descrivere il gioco di TVGS, attualmente in accesso anticipato, infatti, è un vero e proprio simulatore di Breaking Bad.

Ricominciare da capo

Dopo un breve tutorial, Schedule 1 getta chi gioca direttamente nella fossa dei leoni: una nuova città, una gang rivale, un motel in cui far crescere a stento qualche pianta di marijuana e un debito da saldare. Come in tutte le grandi storie alle origini di un mito, le prime due o tre ore sono di frenetica corsa tra un'umile mansione e l'altra: consegne, potatura, gestione della spazzatura e impacchettamento di ogni singola infiorescenza, tutto nella speranza di racimolare abbastanza soldi dai vari clienti per restare in piedi.

Prima di gestire un laboratorio così ben fornito dovrete fare molta strada tra le vie della disperata cittadina del Midwest che fa da sfondo a Schedule 1

Subito dopo arriva il momento dell'espansione, ma servono personale, clienti e capacità produttiva. Il tutorial di gioco, sempre rigorosamente poco invasivo, guida l'esperienza alla perfezione tra diverse varietà e metodi di coltura, introducendo strati di complessità gradualmente e senza forzature. Il gioco, infatti, può essere messo in "stasi" in qualunque momento semplicemente non completando un incarico della missione principale perché il continuo flusso di richieste dai clienti, di domanda e offerta, non si interrompe mai anche quando c'è una missione principale da completare.

Questo vuol dire che se vorrete restare pesci molto piccoli per qualche ora e godervi il flusso di gioco iniziale, nessuno ve lo impedirà. Il fascino del mondo criminale, però, è anche il pericolo di essere arrestati e di vedere in fumo tutto il proprio lavoro. Per questo da quando cala il sole, la polizia pattuglia le strade della tua nuova città e violare il coprifuoco significa accettare il rischio di essere arrestati.

I poliziotti vi fermeranno, vi perquisiranno e vi arresteranno se non starete attenti mentre muovete il prodotto in giro per la città

Ed ecco che, nel giro di tre o quattro ore, Schedule 1 ha costruito un flusso di gioco frenetico, in un ambiente pericoloso e con un terreno fertile su cui far crescere il proprio impero. Le consegne per i clienti sono a tutte le ore, la coltivazione ha un costante bisogno di nuove forniture (suolo, semi, bustine di plastica per il packaging) e l'ambiente urbano continua a evolversi intorno al giocatore.