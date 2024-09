Il team di Immortals of Aveum si è unito ad Absurd Ventures, lo studio di uno dei fondatori di Rockstar Games

Nel mentre le cose non sono migliorate: all'inizio di quest'anno, è stato riferito che "una gran parte" dei rimasti erano stati messi in aspettativa non retribuita e non si parla ancora di nuovi progetti in corso d'opera . Ma ora, Absurd Ventures ha annunciato di aver preso sotto la sua ala almeno una parte dello studio.

Pubblicato da Electronic Arts, Immortals of Aveum non è stato un successo sconvolgente . Lanciato ad agosto 2023, ha ricevuto dei giudizi contrastanti dalla critica e non ha venduto benissimo, tanto che il team di sviluppo è stato costretto a licenziare 40 persone il mese successivo al lancio.

Una parte di Ascendant Studios , lo studio di sviluppo dello sparatutto in prima persona Immortals of Aveum, si è unità ad Absurd Ventures, lo studio di Dan Houser, uno dei fondatori di Rockstar Games . Si tratta di venti persone che fonderanno una nuova software house: Absurd Marin.

Un futuro Absurd

Con sede a San Rafael, in California, Absurd Marin sarà guidato da Bret Robbins, fondatore e game director di Ascendant Studios, e il suo team è destinato ad espandersi con lo sviluppo di un nuovo gioco, descritto come un "titolo d'azione-avventura narrativo ambientato in un altro universo Absurd, ancora non annunciato".

Dalla sua presentazione avvenuta lo scorso giugno, Absurd Ventures ha annunciato già due "universi": American Caper e A Better Paradise, destinati a fare da base di molteplici progetti transmediali, a partire rispettivamente da un fumetto e da un podcast. Nel frattempo, un annuncio lavorativo risalente a maggio ha confermato che è in lavorazione anche il primo videogioco di Absurd, definito come un'"avventura d'azione open world" che mira a offrire "combattimenti di primo livello e azione in terza persona con molteplici modalità di gioco". Questo è tutto, nel senso che non ci sono altre informazioni in merito.

Per quanto riguarda Ascendant Studiso, non ci sono comunicazioni relative alla sua chiusura definitiva. Ma, visto lo stato attuale e la fuga dei venti, fondatore compreso, è difficile che riesca a risollevarsi.