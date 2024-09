Al lancio, Astro Bot ha venduto meglio di altri platform molto famosi nel Regno Unito

Christopher Dring, giornalista di Games Industry, ha voluto contestualizzare meglio la situazione, che ha creato non poca confusione, a causa soprattutto della solita console war che ha portato molti a leggere i dati come gli faceva più comodo.

Quanto ha venduto Astro Bot al lancio nel Regno Unito? Inizialmente si pensava poco, per via dei numeri non proprio eccezionali fatti sul mercato fisico. Con l'emersione dei dati relativi alle vendite digitali però, la situazione si è completamente ribaltata e il titolo di Team Asobi ha superato i risultati fatti dagli ultimi capitoli di due serie molto celebri: Sonic e Crash .

Meglio di Sonic e Crash

Inizialmente, Dring aveva fatto un confronto tra le vendite di Astro Bot e quelle di Ratchet & Clank: Rift Apart, per rimanere in casa PlayStation. Quindi ha fatto altri esempi.

"Per chiarire, le vendite di Astro Bot nel Regno Unito sono buone. Questo non è il genere di gioco capace di fare numeri enormi nella prima settimana. Giochi del genere spesso continuano a vendere sulla distanza." Ha spiegato Dring in un post su X, per poi aggiungere altri dettagli: "Per confronto, la prima settimana di Astro Bot nel Regno Unito è migliore dei debutti di Sonic Frontiers e Crash 4, che oltretutto sono multipiattaforma."

Insomma, Astro Bot non solo sta vendendo bene ma, pur essendo uscito solo su PlayStation 5, sta facendo meglio di serie celebri multipiattaforma. Da considerare anche che, non essendo una produzione enorme, dovrebbe raggiungere il pareggio e iniziare a produrre profitti vendendo molte meno copie rispetto ad altri tripla A più grossi.