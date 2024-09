Reynatis, abbiamo intervistato lo sviluppatore di un gioco tra Harry Potter e Jujutsu Kaisen

FuRyu è una compagnia che raramente ha sviluppato titoli da capogiro, ma che si è ritagliata un piccolissimo zoccolo duro di ammiratori grazie a giochi come The Alliance Alive, Crymachina o Monark: produzioni dal budget discreto che comunque hanno un certo valore, specialmente tra gli appassionati di anime e GDR nipponici. Ecco, Reynatis, che in Giappone è uscito a luglio e da noi arriverà a fine mese, rientra in quella categoria: a conti fatti, è una specie di strana combinazione tra Harry Potter e Jujutsu Kaisen con una spolverata di Persona e Kingdom Hearts. Abbiamo intervistato lo sviluppatore, che ha risposto a qualche domanda sul gioco.

Cos'è Reynatis?

Il nuovo titolo FuRyu è fondamentalmente un action GDR ambientato ai giorni nostri e per la precisione a Shibuya, il famoso distretto commerciale di Tokyo dove la compagnia, peraltro, ha la propria sede. È uno dei quartieri più popolari della capitale nipponica, dove un oceano di passanti ogni giorno attraversa il famoso Shibuya Crossing per passare dalla piazzetta con la statua del cane Hachiko alle stradine gremite di negozi, ristoranti e altre attività. Un luogo pittoresco e irresistibile in cui si nascondono maghi e mostri.

Reynatis è ambientato a Shibuya

Nel mondo di Reynatis, infatti, i mortali dotati di poteri magici potrebbero essere chiunque ma usarli è proibito e per questo esiste la Magic Enforcement Administration, che interviene ogni volta che un mago viene avvistato per calmare le acque: praticamente il Ministero della Magia di Harry Potter, ma più cattivo, visto che non si limita a qualche Oblivion.

Il protagonista di Reynatis, Marin, è una specie di mago fuorilegge che si unirà ad altri maghi e ai membri scontenti della MEA per fare fronte a una cospirazione che mette a rischio la loro libertà. E nel mentre si occuperà di risolvere i problemi degli abitanti di Shibuya, combattendo i mostri in cui si trasformano alcuni umani con le armi e con la magia. Il sistema di combattimento action è infatti assai peculiare, poiché si divide essenzialmente in due fasi: in forma umana, il personaggio non può usare la magia, ma solo schivare mentre ricarica il potere magico, e le schivate perfette rallentano il tempo concedendo una finestra di attacco più lunga. Premendo un tasto ci si trasforma, attingendo alle risorse caricate per lanciare incantesimi e combattere direttamente il nemico.

Il sistema di combattimento action è molto particolare

Bisogna insomma bilanciare attacco e difesa, cambiando il personaggio al volo con quelli in panchina per prolungare le combo e attingendo ad armi e incantesimi - che si sbloccano aumentando di livello - ma scegliendo sempre bene quando combattere. Anche perché usare la magia in pubblico, davanti ai passanti, rischia di allertare la MEA che, neanche fossimo in Assassin's Creed o Grand Theft Auto, si precipiterà sul posto per farci a pezzetti in scontri quasi impossibili da vincere. Reynatis, dunque, si propone come un'avventura impegnativa e frenetica, ambientata in una Shibuya meticolosamente costruita pur entro i limiti di budget del piccolo sviluppatore giapponese. E su questo il creative producer TAKUMI si è particolarmente soffermato nella nostra intervista.