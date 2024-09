Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 esiste già e non è Sparking! Zero: ecco la storia di una mod spettacolare

Bandai Namco ci ha fatto attendere parecchio per Sparking! Zero, e così diversi anni fa alcuni utenti hanno pensato bene di arrangiarsi: ecco la storia della mod di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4.

Quando Bandai Namco ha annunciato ufficialmente l'arrivo di un nuovo capitolo della celebre serie Budokai Tenkaichi, chiamandolo Dragon Ball: Sparking! Zero in continuità con la titolazione originale giapponese, ha scatenato l'entusiasmo di tantissimi appassionati che attendevano questo momento fin dal lontano 2007. Alcuni di loro, tuttavia, non sono stati fermi ad aspettare; ed è per questo motivo che, in realtà, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 esiste già da diversi anni, nella forma di una sorprendente mod per PS2 realizzata dagli sviluppatori spagnoli del Team BT4 e aggiornata fino alla beta numero 13, pubblicata lo scorso gennaio.

Di che si tratta? Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 è fondamentalmente una versione modificata del terzo episodio della serie Bandai Namco, realizzata al fine di aggiornare il roster introducendo i tanti personaggi di Dragon Ball GT e Dragon Ball Super. La mod arricchisce tuttavia anche la struttura e le modalità di gioco, attraverso alcuni capitoli extra che ripercorrono gli eventi dei più recenti anime tratti dall'opera del compianto Akira Toriyama. L'impianto rimane ovviamente quello di cui abbiamo parlato ai tempi della recensione di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, caratterizzato da un sistema di combattimento discretamente solido e variegato, che ha visto la rivisitazione da parte dei modder di alcune meccaniche al fine di inserire funzionalità come la Fusion, nell'ambito di un approccio chiaramente votato ad appagare i desideri dei fan. Le trasformazioni erano uno degli elementi più esaltanti del gioco originale e la mod di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 prova a valorizzarle ulteriormente, grazie appunto alla presenza di ulteriori varianti dei personaggi. Ciò significa che la versione più matura di Goku può raggiungere lo stadio di Super Saiyan "semplice" e superare più volte il limite fino a trasformarsi nel Super Saiyan Blue, ma non manca neppure l'Ultra Istinto. Goku Super Saiyan Blue nella mod Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Lo stesso discorso vale ovviamente per Vegeta, Gohan, Trunks, Goten e i tantissimi personaggi che nel corso delle varie serie animate hanno portato sullo schermo una qualche forma di evoluzione: dal fortissimo Golden Freezer alle versioni più potenti di Broly, dai cyborg ai temibili nemici provenienti dalla saga di Dragon Ball GT, per arrivare infine ai campioni alieni di Dragon Ball Super e finanche al cameo di Arale.

Un lavoro notevole Se è vero che introdurre trasformazioni extra per alcuni dei personaggi di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 non deve aver richiesto un impegno gravoso da parte dei modder, che hanno potuto approfittare dei modelli già disponibili ed eventualmente modificarli in parte laddove necessario, diverso è il discorso per quanto concerne tutti i combattenti inediti. Black Goku è uno dei personaggi inediti della mod di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Da questo punto di vista sorprende davvero la qualità che i ragazzi del Team BT4 sono riusciti a esprimere, anche nei contesti più complicati: la già citata Arale si muove ed esegue le sue mosse in maniera assolutamente convincente, e allo stesso modo l'imbattibile Jiren si produce in devastanti combinazioni di colpi fino a eseguire le sue manovre speciali. Non c'è dubbio che sia stata la passione per l'universo di Dragon Ball a determinare il grande impegno che gli sviluppatori hanno profuso nella realizzazione di questo ambizioso progetto, specie considerando l'arricchimento dello story mode pensato per assecondare l'introduzione dei personaggi di Dragon Ball GT e di Dragon Ball Super. Goku in versione Ultra Istinto si prepara ad attaccare nella mod di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Addirittura esistono ulteriori modifiche, in questo caso effettivamente un po' estreme, che sostituiscono i dialoghi originali con quelli tratti dalle serie animate doppiate nelle varie lingue, italiano incluso, per completare il quadro di un'operazione pensata esclusivamente per il piacere dei tantissimi fan dell'opera di Toriyama.