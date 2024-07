Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi: storia e sviluppo di una saga leggendaria.

La saga Budokai Tenkaichi si appresta a tornare. In attesa dell'arrivo di Sparking! Zero, ripercorriamo la strada che il filone sviluppato da Spike ha compiuto finora.

In procinto di arricchirsi di un nuovo episodio in arrivo l'11 ottobre 2024 su PC e console di ultima generazione, vale la pena sottolineare come la serie Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi si fregi di un passato importante, che affonda le sue radici nei primi anni 2000, periodo d'oro di PlayStation 2. I tre capitoli che precedono l'imminente Sparking! Zero, infatti, hanno avuto il grande merito di fondere nella propria struttura tutto quello che un appassionato di Dragon Ball aveva soltanto ritrovato qui e là nei vari titoli dedicati all'opera di Akira Toriyama usciti fino ad allora. Già, ma quand'è allora? Siamo nel 2005, la serie Budokai sviluppata da Dimps ha già lanciato sul mercato ben tre esemplari e per qualcuno è il momento di cambiare le carte in tavola. Fuori Dimps e dentro Spike, dunque: è ora di aggiungere "Tenkaichi" al titolo e di offrire al pubblico quella che punta a essere l'esperienza videoludica definitiva quando si parla di Dragon Ball.

Da Budokai a Budokai Tenkaichi Uscito in Giappone con il nome Dragon Ball Z: Sparking! il 6 ottobre del 2005, il primo Budokai Tenkaichi sbarca in America e in Europa rispettivamente il 18 e il 21 dello stesso mese sotto l'egida di Atari. In occidente la serie viene intitolata Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, per questioni di semplice marketing, ma la storia che si cela dietro al suo nome originale giapponese è molto più interessante. Il nome usato per le presentazioni interne del gioco era Dragon Ball Z: Ultimate Evolution Quando infatti gli sviluppatori vengono chiamati a decidere il titolo con cui pubblicare il gioco, tutte le opzioni messe sul piatto suonano troppo simili ad altri titoli del passato, mentre il nome con cui viene proposto internamente, ovvero "Ultimate Evolution", non sembra poi troppo accattivante... e con il senno di poi lo sappiamo: del resto, quell' "Evolution" è stato poi usato per il film con attori in carne ed ossa. E così, il team decide di concentrarsi su vari termini che si riferiscono in modo specifico a Dragon Ball; tra questi la spunta lo "Sparking" gridato da Hironobu Kageyama alla fine della sigla della serie animata, che sembra mettere tutti d'accordo per la sua innegabile memorabilità. Ad ogni modo, aneddoti sul titolo a parte, una volta preso in mano il timone, Spike - conosciuta sulla scena videoludica perché legata a progetti come King of the Colosseum e Way of the Samurai - si appresta a mettere in atto un'autentica rivoluzione: realizzare un picchiaduro 3D dedicato al mondo nato dalla fantasia di Akira Toriyama ad alto tasso di libertà d'azione e spettacolarità. Nonostante qualche problema di telecamera e un sistema di controllo abbastanza macchinoso, la software house riesce comunque a infondere nella propria creatura quello spirito che tutti i fan di Dragon Ball andavano cercando, tra combattimenti all'interno di ampie arene parzialmente distruttibili, la possibilità di scaraventare l'avversario in ogni direzione e un roster da sogno per l'epoca. A tutto questo si aggiunge il Portale Z, una modalità storia che permette all'utente di ripercorrere i principali archi narrativi e momenti chiave delle serie animate Z e GT in un modo molto più interattivo rispetto al passato; sezione, questa, che mira a garantire un elevato grado di rigiocabilità. In Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi le battaglie sono pirotecniche Tuttavia, il gioco che a ottobre 2005 approda nei negozi di tutto il mondo risulta in verità abbastanza diverso da quello che gli sviluppatori avevano in mente. Nei mesi precedenti all'uscita gli autori avevano parlato di un importante sistema di sfruttamento del campo di battaglia, fatto di risorse, potenziamenti e possibilità di ottenere energia extra perlustrando l'ambiente; contenuti, questi, che finiscono per essere tagliati nella versione finale, che di fatto consente giusto di conquistare le Sfere del Drago nel corso dei combattimenti. Al netto dei suoi pregi e dei suoi difetti, però, a Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi va comunque riconosciuta l'enorme virtù pionieristica dimostrata spingendo i videogiochi di Dragon Ball verso una nuova direzione, verso un orizzonte più votato allo spettacolo e all'abbondanza e più vicino ai gusti del pubblico.

Buona la seconda Se il primo Budokai Tenkaichi rappresenta quindi il prezioso mattone su cui edificare un intero filone, il suo successore è l'episodio che inizia a inserire ornamenti e materiale aggiuntivo all'interno della struttura. Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 - che nella terra del Sol Levante vede la luce col nome di Sparking! Neo - arriva anch'esso in occidente tra il 2006 e il 2007 per merito di Atari, toccando le sponde di PlayStation 2 e stavolta anche di Nintendo Wii. Quest'ultima versione fa un intenso uso del Wii Nunchuk (la "seconda metà" del controller della console) e aggiunge un cursore sullo schermo nonché un nuovo set di opzioni nell'interfaccia in basso a destra. La versione Wii di Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 prevedeva la presenza di un mirino sullo schermo La parola d'ordine che serpeggia per gli studi di Spike per l'occasione stavolta sembra essere quantità. In Budokai Tenkaichi 2 sembra infatti esserci "più" di tutto: più personaggi selezionabili, più opzioni di combattimento, più sbloccabili, più arene. Un'opulenza a cui si aggiungono dei ritocchi significativi anche sul versante visivo: gli stage sono ora infatti più vivaci e colorati nonché grandi il doppio rispetto ai precedenti, mentre i modelli tridimensionali dei lottatori risultano più curati e maggiormente rifiniti nei dettagli. Ciononostante, l'introduzione più importante - oltre a quella delle battaglie a squadre, con 5 personaggi selezionabili per parte - è quella relativa alle trasformazioni durante gli scontri (incluse le fusioni), che investono l'esperienza di una spettacolarità rinnovata e ancora più in linea con la saga di Dragon Ball. La telecamera viene riprogettata per assicurare un coinvolgimento ancora maggiore durante i duelli e fa il suo debutto anche un nuovo e più soddisfacente sistema di caricamento del Ki; dulcis in fundo, la distruttibilità ambientale mette sul piatto nuove possibilità, mentre sul fronte delle modalità fa il suo ritorno la Storia, qui chiamata Avventura del drago. Tutte caratteristiche che rendono il prodotto un grande successo commerciale, permettendogli di ottenere una migliore accoglienza rispetto a quella che il pubblico aveva riservato all'episodio precedente e che spianano la strada al successore, quel Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 che avrebbe spinto ancora di più sull'acceleratore del gameplay.