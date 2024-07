Zenless Zone Zero è disponibile da oggi e non poteva mancare un trailer di lancio

Sullo sfondo di uno scenario post-apocalittico in cui la città fortificata di New Eridu rappresenta l'ultima roccaforte dell'umanità, dovremo prendere il controllo di eroici guerrieri capaci di penetrare i misteriosi Hollow, portali che hanno determinato la distruzione del mondo così come lo conosciamo.

Zenless Zone Zero è disponibile da oggi su PC, PS5, iOS e Android, come conferma lo spettacolare trailer di lancio che miHoYo ha realizzato per l'occasione per introdurre l'ambientazione e i personaggi di questo interessante action RPG free-to-play.

Il trailer di lancio

Annunciato nel 2022, Zenless Zone Zero è il nuovo titolo dagli autori di Genshin Impact e Honkai: Star Rail, protagonista finora di una serie di beta che hanno riscosso un grandissimo successo, coinvolgendo milioni di utenti in trepidante attesa del lancio ufficiale.

Nel trailer è possibile vedere come lo stile anime in cel shading che ha contribuito alla fama di miHoYo risulti ancora più accattivante, capace di tratteggiare personaggi affascinanti nel tentativo di costruire un cast in grado di conquistare i giocatori.

Non mancano ovviamente alcune sequenze di combattimento, che forniscono un assaggio delle devastanti manovre che avremo modo di eseguire nel corso di una campagna che si preannuncia corposa ed entusiasmante, come da tradizione per questo genere di produzioni.

Per saperne di più, date un'occhiata al nostro speciale sul lancio di Zenless Zone Zero, con tutti i dettagli per partire alla grande.