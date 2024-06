Il lancio di Zenless Zone Zero è alle porte: data e orario di sblocco e preload, pull gratis e un codice promo

Oggi Zenless Zone Zero è stato protagonista di una ricca presentazione da parte di Hoyoverse, in vista dell'imminente lancio di questo action GDR free-to-play, fissato per giovedì 4 luglio su PS5, PC, iOS e Android. Per l'occasione è stata offerta una panoramica di storia, personaggi, gameplay e contenuti disponibili al lancio, che abbiamo riassunto di seguito.

Zenless Zone Zero è un action GDR free-to-play con ambientazione urban fantasy. Nel gioco vestiamo i panni di un Proxy, persone che indagano su delle pericolose sfere nere che appaiono nella città futuristica di New Eridu e al cui interno lo spazio viene distorto e appiano delle creature pericolose chiamate Hollow. Inoltre, queste distorsioni generano l'Ether, un materiale tanto pericolo quanto estremamente prezioso, e per questo si sono create varie fazioni che vogliono assicurarsene un rifornimento costante.

Durante le esplorazione in queste aree giocheremo nei panni dei membri di queste fazioni e gang, con il sistema di combattimento caratterizzato da un gameplay votato all'azione e dinamico che ricorda per certi versi Genshin Impact, realizzato sempre da Hoyoverse, con la possibilità di usare in battaglia un party con più personaggi e passare da uno all'altro in qualsiasi momento per combinare le loro tecniche. Ogni personaggio è caratterizzato da caratteristiche, elementi, stile e abilità di combattimento differenti. Inoltre sarà possibile contare sull'aiuto dei Bangboo, degli adorabili androidi guidati dall'IA che attivano varie azioni di supporto di vario tipo.