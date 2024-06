ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM, la recensione del monitor curvo che ogni gamer desidera (o quasi)

Il mondo dei monitor gaming è in continua evoluzione, e ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM è l'ennesima prova di come la tecnologia stia spingendo i confini dell'esperienza visiva. Questo monitor ultrawide curvo da 34 pollici non è solo un piacere per gli occhi, ma promette prestazioni di alto livello grazie al pannello OLED, al refresh rate di 240 Hz e ad un tempo di risposta fulmineo. Ma sarà all'altezza delle aspettative? E soprattutto, il suo prezzo premium è giustificato? In questa recensione, esploreremo a fondo le caratteristiche del display, mettendolo alla prova con giochi, contenuti multimediali e utilizzo quotidiano, per scoprire se è davvero il monitor definitivo per i gamer più esigenti.

Caratteristiche tecniche del ROG Swift OLED PG34WCDM Sotto il cofano, il ROG Swift OLED PG34WCDM vanta specifiche tecniche di tutto rispetto. Il pannello OLED da 34 pollici con risoluzione UWQHD (3440 x 1440) e formato 21:9 con una curvatura da ben 800R che avvolge il campo visivo per una sensazione di coinvolgimento totale. Il refresh rate di 240 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms GtG garantiscono immagini fluide e prive di sfocature anche nelle scene più frenetiche, mentre la tecnologia DisplayHDR True Black 400 e la copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 assicurano colori vivaci e realistici. Le certificazioni VRR sono AMD FreeSync Premium Pro e G-SYNC Compatible, oltre che il generico Adaptive-Sync. Al solito, per capirci di più vi rimandiamo all'articolo Freesync vs. G-Sync vs. Adaptive-Sync: quale tecnologia di refresh rate è la migliore per evitare il tearing?. La dotazione di porte, situate sul retro con accesso dal basso, è molto completa: troviamo infatti due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una USB-B per il collegamento al PC, un Hub USB-A con 2 USB 3.2 Gen 1 e una USB-C capace di erogare 90W per l'alimentazione di altri dispositivi, oltre a un'uscita audio da 3.5mm e una ottica, non proprio comune in prodotti di questo tipo. Le porte di ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM sono posizionate sul retro C'è poi la classica dotazione di opzioni gaming, come mirini, contatore dei frame e illuminazione RGB per il piccolo logo sul fondo del piedistallo. Supporta PbP (Picture by Picture), PiP (Picture in Picture) e KVM. Il prezzo di listino è di 1449€. Scheda tecnica ROG Swift OLED PG34WCDM Tipo di display: WOLED

Design Ma le specifiche tecniche non sono tutto. Il ROG Swift OLED PG34WCDM si presenta con un design elegante e aggressivo, tipico della linea ROG di ASUS. Le cornici sottili da 1 cm e il supporto in metallo spazzolato conferiscono un aspetto premium, mentre l'illuminazione RGB personalizzabile sulla parte posteriore aggiunge un tocco di personalità alla postazione di gioco. La curvatura del monitor non solo migliora l'immersione, ma contribuisce anche a un design più ergonomico, riducendo l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco. Si tratta però di un raggio piuttosto estremo e potrebbe non piacere a tutti, oltre a ridurre le possibili regolazioni con lo stand di serie. Il raggio di ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM è piuttosto estremo e regala una curvatura molto accentuata La qualità costruttiva è eccellente, anche nel supporto treppiede: qui i pezzi triangolari sono in metallo, mentre il pilastro è in plastica e il supporto presenta una flessione minima. L'ergonomia è discreta. Il monitor offre un'ottima regolazione dell'altezza, consentendo di posizionarlo facilmente all'altezza desiderata, e consente anche un'ampia gamma di inclinazione. Il supporto offre un'ottima gestione dei cavi. Il joystick di controllo è sul retro ma è facile da raggiungere Un joystick controlla il display su schermo; si trova sul retro di un labbro nella parte inferiore del monitor. Il pulsante destro è il controllo dell'alimentazione del monitor, mentre il pulsante sinistro consente di passare da un ingresso all'altro. Nella confezione, oltre all'alimentatore esterno, troviamo la classica borsetta ROG che include cavo DisplayPort, cavo HDMI, cavo USB-C, cavo da USB-B a USB-A, staffa di montaggio (100 x 100), accessori per la luce rivolta verso il basso, un set di adesivi ROG e persino il rapporto di calibrazione. +13

Esperienza d'uso Ma veniamo al dunque: come si comporta il ROG Swift OLED PG34WCDM nell'uso quotidiano? L'esperienza è semplicemente straordinaria. I giochi sfruttano al massimo la combinazione di neri profondi, colori vibranti e immagini fluide, mentre la curvatura dello schermo amplifica l'immersione. Anche la visione di film e serie TV in 21:9 è un vero piacere, grazie all'ampio formato che elimina le fastidiose bande nere nei film supportati e alla qualità dell'immagine offerta dal pannello OLED. Non è invece particolarmente indicato per i classici contenuti in 16:9. Nell'uso di tutti i giorni ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM si comporta bene Nell'utilizzo quotidiano, lo schermo ultrawide si rivela un valido alleato per il multitasking, permettendo di affiancare più finestre senza sacrificare lo spazio di lavoro. Videogiochi In gioco il monitor ROG sfrutta una discreta luminosità di picco, poco superiore ai 1100 nit in finestra al 2% e poco meno di 500 nit medi: l'HDR è così bello vivace nei colori, con un contrasto efficace e neri assoluti, ma ci saremmo aspettati valori superiori. La gestione del movimento è semplicemente impeccabile: non abbiamo notato fenomeni di blur o ghosting, e le certificazioni FreeSync Premium Pro e G-Sync Compatible confermano quello che si può vedere nei testi: non ci sono problemi di tearing. Ma c'è un ma: la compatibilità con le console, e in particolare PS5 e Xbox Series X|S viene limitata dal rapporto 21:9. Quindi o si gioca con l'immagine allungata oppure si deve rinunciare completamente al supporto al VRR. Inoltre, in caso di prestazioni particolarmente ballerine, si può notare del flickering al cambiare del frame rate. Quando si gioca in 16:9 appare una schermata che avvisa che verrà disabilitato il VRR L'interfaccia è accessibile tramite la pressione del joystick di navigazione sul retro, oppure tramite l'app PC ASUS DisplayWidget Center quando si collega il monitor con il cavo USB-B incluso nella confezione. Reputiamo un gran peccato l'esigenza di avere un'applicazione diversa per la gestione delle luci con AURA Sync (Armoury Crate) rispetto a quella per le regolazioni del monitor, ma l'interfaccia di questo centro di controllo è accattivante e offre vari preset per la regolazione delle immagini. Le opzioni gaming sono quelle avanzate tipiche dei monitor ROG: abbiamo mirini di diverso tipo, contatori di fotogrammi e persino un'opzione sniper mode che aiuta a prendere la mira. Abbiamo anche le opzioni specifiche per evitare il burn-in, oltre che una garanzia di 3 anni contro questo fenomeno. Il monitor ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM Uso da ufficio Nell'uso da ufficio, come detto, lo schermo ultrawide è utile per il multitasking e il supporto a PiP e PbP su uno schermo di queste dimensioni permette di togliersi qualche soddisfazione ed è utile anche il KVM, per gestire più PC con un unico set di mouse e tastiera. Purtroppo però i pannelli WOLED, con layout dei sub-pixel RWBG, hanno sempre un problema di leggibilità con alcuni testi, quindi la chiarezza complessiva non è sempre al massimo.

Conclusioni L'ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM è un monitor gaming di fascia alta che offre un'esperienza visiva di alto livello. Le sue specifiche tecniche degne di nota, il design curato e le prestazioni eccezionali lo rendono un prodotto di punta nel mercato dei monitor gaming. Certo, il prezzo è elevato soprattutto se si tiene in considerazione che la risoluzione non è 4K, ma per chi cerca un monitor curvo senza troppi compromessi, questo display ha tutto quello che serve in termini di qualità dell'immagine, fluidità e immersione.



Peccato per la scarsa compatibilità con le console e una luminosità di picco che non riesce a tenere testa a bagliori particolarmente intensi.