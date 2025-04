Zenless Zone Zero ha un mese di uscita su Xbox, arriverà assieme alla versione 2.0

La casa cinese non ha indicato un giorno di lancio preciso, tuttavia solitamente gli aggiornamenti dei giochi free-to-play della casa cinese escono ogni sei settimane. Considerando che la versione 1.7 è stata presentata oggi come conclusiva della "Stagione 1" e uscirà il 23 aprile su mobile, PC e PS5, la 2.0 (e dunque anche la versione Xbox) dovrebbe arrivare mercoledì 4 giugno .

Hoyoverse ha annunciato che la versione Xbox Series X e S di Zenless Zone Zero arriverà durante il mese di giugno . Sarà disponibile assieme alla versione 2.0 del gioco, che dovrebbe portare un gran numero di novità e cambiare in maniera significativa alcuni aspetti del gameplay.

Versione Xbox e tante novità con la versione 2.0

La conferma è arrivata da una diretta dedicata trasmessa sui canali ufficiali di Xbox, dove il team di sviluppo ha anticipato anche grandi novità e "ricompense" con il lancio della seconda stagione di Zenless Zone Zero.

"Ora stiamo per intraprendere questo nuovissimo capitolo, con il lancio ufficiale della versione 2.0 di Zenless Zone Zero sulle piattaforme Xbox il prossimo giugno", ha dichiarato il producer Zhenyu. "Allo stesso tempo, nella versione 2.0 abbiamo creato molte ricompense e contenuti interessanti per i nostri giocatori."

"Nell'ultimo anno abbiamo monitorato attivamente i feedback della nostra comunità. Che si tratti di supporto o di suggerimenti, apprezziamo molto i feedback dei nostri giocatori. Allo stesso tempo, vogliamo rimanere fedeli al nucleo di Zenless Zone Zero e a ciò che rende il gioco unico, apportando al contempo miglioramenti significativi che riflettano il feedback dei giocatori a ogni aggiornamento. Vorremmo quindi estendere un caloroso invito ai nuovi amici che non hanno ancora sperimentato Zenless Zone Zero e godersi l'arte elegante, la musica e il gameplay dei combattimenti che rendono il gioco così unico e accattivante.

Zenless Zone Zero è un action GDR free-to-play con ambientazione urban fantasy. Nel gioco vestiamo i panni di un Proxy, persone che indagano su delle distorsioni che appaiono nella città futuristica di New Eridu e al cui interno lo spazio viene distorto e appiano delle creature pericolose chiamate Hollow. Inoltre, queste distorsioni generano l'Ether, un materiale tanto pericolo quanto estremamente prezioso, e per questo si sono create varie fazioni che vogliono assicurarsene un rifornimento costante. Durante le esplorazione in queste aree giocheremo nei panni dei membri di queste fazioni e gang, con il sistema di combattimento caratterizzato da un gameplay votato all'azione e dinamico e la possibilità di usare in battaglia un party con più personaggi e passare da uno all'altro in qualsiasi momento per combinare le loro tecniche.