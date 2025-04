Indiana Jones e l'antico Cerchio è in prenotazione per PS5 su Amazon a prezzo minimo garantito

Tramite Amazon è possibile fare la prenotazione di Indiana Jones e l'antico Cerchio in versione Standard e in versione Premium, a prezzo minimo garantito, in versione PlayStation 5. La data di uscita è il 17 aprile 2025. Il prezzo delle due edizioni è rispettivamente di 79,99€ e di 109,98€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. In qualità di prenotazione a prezzo minimo garantito, nel caso nel quale venga proposto uno sconto dopo che avete effettuato l'ordine, vi verrà applicato in modo automatico tale nuovo prezzo più basso, senza che sia richiesta alcuna azione da parte vostra. La prenotazione è gratuita e potrà essere cancellata fino a un momento prime della spedizione, ad esempio nel caso nel quale il prezzo non sia calato sufficientemente.