Infinity Nikki ha una data di uscita su Steam: fara regali a tutti, ma i fan criticano una scorrettezza

Infinity Nikki è disponibile su mobile, PlayStation 5 e PC da inizio dicembre 2024, ma ancora non era stata pubblicata la versione Steam del free to play.

La data di uscita di Infinity Nikki su Steam

Infold Games ha svelato che Infinity Nikki arriverà su Steam il 29 aprile. Poiché il gioco supporta il cross-save, fintanto che fate l'accesso con lo stesso account, potrete tranquillamente proseguire le vostre avventure su computer tramite il negozio di Valve senza perdere i progressi, anche se avete iniziato con una diversa versione del videogioco.

Inoltre, il team ha confermato i premi che potremo ottenere come conseguenza del numero di aggiunte alla Lista dei desideri di Steam. I giocatori riceveranno 10 Cristalli di Risonite (quelli blu per il banner non a tempo), tre Cristalli di energia e altri bonus, come uno sfondo animato.

I bonus saranno disponibili dentro il videogioco, nella casella di posta di Infinity Nikki, dopo la pubblicazione su Steam.

Come potete vedere qui sopra, però, alcuni utenti si stanno lamentando perché pare che il team abbia cambiato i dettagli dei premi promessi. In precedenza la grafica utilizzata era diversa e mostrava più Cristalli di Risonite e un altro premio speciale.

Difficile dire cosa sia successo. Una possibilità è che il team avesse intenzione di creare qualcosa in tempo per il lancio della versione Steam ma non ci sia riuscito e abbia quindi deciso di cancellare il tutto. In ogni caso, sono premi gratuiti e non vi è molto che i giocatori possono fare se non lamentarsi. Probabilmente molti non si accorgeranno del cambio e le critiche non saranno sufficienti per convincere gli autori a fare qualcosa a riguardo.

Ricordiamo che attualmente siamo alla versione Infinity Nikki 1.4: ecco il trailer.