Dal film di Minecraft alla serie TV di The Last of Us: gli adattamenti da videogiochi sono la nuova moda?

C'era un tempo in cui gli adattamenti dei videogiochi in film erano non erano visti di buon occhio. E a ragione: la maggior parte avevano una qualità scadente, budget limitati o stravolgevano del tutto il concept e la trama dell'opera originale, fallendo nell'accontentare i fan e al tempo stesso non incontravano il favore i favori del grande pubblico. Gli amanti di Super Mario Bros. probabilmente non hanno un ricordo piacevole del film del 1993, mentre neppure la presenza di attori famosi come Dwayne Johnson è riuscita a rendere digeribile l'adattamento di Doom del 2005. E si potrebbero fare molti altri esempi.

La musica però è cambiata e da qualche anno a questa parte è iniziato un nuovo corso dove, non solo queste operazioni sono diventate numerose, ma anche in diversi casi anche di ottima qualità o quantomeno in grado di attirare un pubblico enorme, incluse tante persone a digiuno di videogiochi. Gli adattamenti per il grande schermo di Sonic, Super Mario Bros. (stavolta mi riferisco a quello del 2023) o la recente pellicola di Minecraft sono stati dei grandissimi successi, mentre sul piccolo schermo hanno spopolato le serie TV di Fallout, The Last of Us, Arcane e il recente Devil May Cry.