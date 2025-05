Il team di Infinity Nikki si scusa per i problemi, rimanda il nuovo aggiornamento e promette compensazioni

Con un lungo messaggio, il team ha parlato di come risolverà la situazione e ha promesso delle compensazioni per tutti i fan. Inoltre, la stagione attuale è stata prolungata fino al 12 giugno . Di conseguenza tutti gli eventi a tempo sono stati prolungati.

Il team di Infinity Nikki ha sfruttato le pagine di Discord per scusarsi con i giocatori, che hanno criticato le più recenti novità del free to play .

Il messaggio completo del team di Infinity Nikki

Gli autori hanno scritto: "Dopo il lancio della versione 1.5, abbiamo ricevuto numerosi feedback sulle caratteristiche della cooperativa e sul gameplay. Sulla base di ciò, stiamo ottimizzando i relativi sistemi e i nuovi compiti settimanali [Starlit Pursuit], originariamente previsti per il 20 maggio, debutteranno ora nella versione 1.6 (13 giugno). Questo ritardo ci permette di perfezionare le meccaniche delle missioni per un'esperienza più fluida. Ulteriori dettagli saranno annunciati in seguito: restate sintonizzati".

"Alla luce di questo cambiamento, 360 Cristalli Stellari saranno dati a tutti i giocatori come risarcimento. Estendiamo la nostra più sentita gratitudine a tutti gli stilisti per la loro comprensione e il loro continuo supporto."

"Durante il percorso di sviluppo dal lancio, abbiamo affrontato una moltitudine di sfide e incertezze. Dall'ottimizzazione delle prestazioni su diversi dispositivi con capacità differenti all'affrontare blocchi tecnici inaspettati, molti di questi ostacoli erano senza precedenti per il nostro team. Piuttosto che offrire una comunicazione prematura, abbiamo scelto di affrontare questi problemi con metodo, rispondendo alle vostre aspettative solo una volta assicurate soluzioni concrete."

"Ma state tranquilli, abbiamo ascoltato il vostro feedback forte e chiaro: l'assenza della trama di Threads of Reunion in questa versione non è mai stata intesa come un'eliminazione dalla narrazione di Infinity Nikki - il suo nuovo outfit rimane nella nostra scaletta di sviluppo. A causa di ostacoli tecnici nella versione 1.5, non siamo stati in grado di perfezionare adeguatamente l'introduzione del capitolo Sea of Stars e l'impostazione narrativa di Threads of Reunion, il che purtroppo ha generato confusione".

"Questi elementi sono previsti per gli aggiornamenti futuri. Sono in corso piani per espandere le ricompense cumulative a livelli nelle prossime versioni; i nuovi sistemi di gioco saranno sottoposti a un rigoroso controllo di progettazione per garantire la perfetta integrazione nell'esperienza open-world e la coerenza con la storia. Inoltre, sono stati identificati problemi di adattamento, prestazioni e stabilità su varie piattaforme (inclusa PlayStation), che vengono risolti sistematicamente".

"Ci sono anche aggiustamenti non elencati in discussione. Alcuni cambiamenti richiedono cicli di sviluppo prolungati, ma ci impegniamo a implementarli attraverso aggiornamenti graduali. Condivideremo i progressi una volta che i piani si saranno consolidati e vari obiettivi della nostra scaletti saranno raggiunti. Nel frattempo, vi chiediamo umilmente di continuare ad avere pazienza e fiducia".

Nikki vola verso i Pietralberi

"Il vostro candido feedback, sia critico che incoraggiante, ci ha spinto a una profonda riflessione. La stesura di questo messaggio suscita emozioni contrastanti: senso di colpa per le promesse ritardate, ma anche gratitudine per il vostro incrollabile sostegno. Come risarcimento per le carenze della Versione 1.5 e per i cambiamenti di programma, tutti gli stilisti riceveranno 120 Diamanti e 1 Cristallo di Energia ogni giorno dal 5 al 12 giugno, per un totale di 960 Diamanti e 8 Cristalli di Energia".

Ricordiamo infine che da poco tempo Infinity Nikki è disponibile anche su Steam.