NVIDIA GeForce RTX 5060 ha finalmente una data d'uscita e un prezzo ufficiali

Dopo mesi di attesa, NVIDIA ha annunciato che la nuova GeForce RTX 5060 sarà disponibile a partire da lunedì 19 maggio, con un prezzo base di 299 dollari per la versione desktop. Si tratta del modello più atteso della serie RTX 50, destinato a portare le innovazioni introdotte dall'architettura Blackwell - tra cui DLSS 4, ray tracing avanzato e frame generation neurale - a una fascia di pubblico più ampia. Da sempre il modello "60" rappresenta il cuore della lineup GeForce, ed è utilizzato da milioni di videogiocatori in tutto il mondo: con la 5060, NVIDIA promette un salto generazionale notevole. Le prestazioni dichiarate parlano chiaro: in giochi compatibili con DLSS 4 e ray reconstruction, la nuova scheda garantisce fino a 7 volte le performance rispetto al rendering nativo, e fino a 2 volte in confronto con la RTX 4060. Nei titoli non ottimizzati per DLSS, il vantaggio prestazionale si aggira comunque intorno al +20%. A completare il quadro, il supporto a NVIDIA Reflex per ridurre la latenza, la compatibilità con path tracing e una nuova efficienza energetica derivata dall'architettura Blackwell, che impiega i più recenti Tensor Core e i moduli di RAM GDDR7.

La RTX 5060 si propone come la GPU ideale per giocare in Full HD, con dettagli elevati e frame rate superiori ai 100 FPS.

RTX 5060 anche in versione laptop Oltre alla versione desktop, NVIDIA ha confermato che le prime RTX 5060 per laptop saranno disponibili anch'esse dal 19 maggio, con un prezzo di partenza fissato a 1.099 dollari. I principali produttori OEM, tra cui HP, Lenovo e Asus, lanceranno modelli per tutte le esigenze: dai portatili ultrasottili come HP Omen Transcend 14 e i creator system Max-Q, fino ai notebook gaming più potenti come Lenovo Legion 9i e le soluzioni budget friendly Asus TUF Gaming A14. La configurazione energetica varierà dai 45 ai 100 watt a seconda del modello, offrendo così ampia flessibilità tra autonomia e potenza grafica. Performance su giochi della versione desktop Anche nei laptop, la combinazione tra DLSS 4, nuovi Tensor Core e Reflex consente esperienze di gioco fluide, anche su schermi ad alta frequenza di aggiornamento. Il supporto alla generazione multi-frame e ai modelli Transformer migliora la qualità visiva in tempo reale, mentre i consumi ridotti permettono di estendere sensibilmente la durata della batteria. È un passo importante per democratizzare il gaming AI-powered anche nel mondo dei portatili, con notebook sottili che possono reggere carichi di lavoro tipici di desktop di fascia alta.