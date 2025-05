DOOM The Dark Ages, Crimson Desert e altri 10 giochi integrano DLSS 4 e ray tracing

NVIDIA continua a spingere forte su DOOM: The Dark Ages, il nuovo titolo della leggendaria saga firmata id Software che dal 15 maggio è a disposizione di tutti i giocatori PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, senza tralasciare ovviamente gli abbonati al Game Pass Ultimate e PC. Il titolo supporta infatti pienamente tutte le più recenti tecnologie NVIDIA, incluso il DLSS 4, con il path tracing e la ray reconstruction in dirittura d'arrivo ed è ottimizzato per la serie RTX 5000, con prestazioni da record: su una RTX 5070, ad esempio, si superano i 230 FPS con il massimo preset grafico a 1440p. Le due feature mancanti di DOOM: The Dark Ages arriveranno a giugno: il path tracing completo, per simulare in tempo reale un'illuminazione fisicamente accurata, e la DLSS Ray Reconstruction, una funzione capace di potenziare ulteriormente i riflessi e la fedeltà visiva generale. Entrambe le tecnologie, già viste in titoli di punta come Cyberpunk 2077, portano un impatto evidente sull'atmosfera cupa e sulle ambientazioni altamente dettagliate del nuovo DOOM. Il gioco diventa così una vetrina ideale per la quarta generazione del Deep Learning Super Sampling di NVIDIA, ormai supportata da un numero crescente di studi e motori grafici.

DLSS 4 arriva in oltre 125 giochi e continua a espandersi Con oltre 125 giochi e applicazioni compatibili, DLSS 4 è diventata ufficialmente la tecnologia NVIDIA con il tasso di adozione più rapido di sempre, due anni in anticipo rispetto alla precedente generazione. Rispetto a DLSS 3, questa nuova versione integra la generazione multi-frame e i nuovi modelli Transformer per un miglioramento ancora più marcato sia in termini di prestazioni che di qualità. Inoltre, grazie a NVIDIA Reflex, viene ridotta sensibilmente la latenza, rendendo il tutto ideale anche per gli appassionati di titoli competitivi. Più di 125 giochi supportano il DLSS 4 Tra i nuovi giochi che supportano nativamente DLSS 4 troviamo Crimson Desert, attesissimo sequel di Black Desert, che farà uso anche di ray tracing e NVIDIA Reflex per un'esperienza fluida e spettacolare. Anche F1 25, il nuovo capitolo della serie Formula 1, integrerà path tracing, DLSS 4 e le ottimizzazioni per la serie RTX 50 a partire dal 30 maggio. A seguire, il 17 giugno sarà la volta di FBC: Firebreak, lo sparatutto cooperativo sviluppato da Remedy Entertainment, che debutterà con pieno supporto a path tracing e DLSS 4. FBC: Firebreak, Remedy si dà al multigiocatore Infine, Wuchang: Fallen Feathers, in uscita il 24 luglio, completerà il quartetto dei nuovi titoli confermati con supporto a DLSS 4 sin dal lancio.